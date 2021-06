Maduro califica de triunfo diálogo con extrema derecha en Venezuela

Quiero diálogo en base a una agenda nacional, en beneficio del país, subrayó Maduro. (Foto: PL)

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro aseguró que la disposición al diálogo expresada por la extrema derecha es un triunfo revolucionario y que será en las urnas donde se enfrenten como adversarios políticos.

Los revolucionarios, dijo el mandatario, hacemos la política por la unión , todo lo que pueda ser unido, en fase de batalla permanente contra las agresiones, no podemos bajar la guardia ni un segundo.

‘Cuántas veces me he entrevistado yo con los enviados de Noruega, no lo digo, 15 veces…. ¿Cuántas veces se han reunido Héctor Rodríguez y Jorge Rodríguez?, y por fin logramos que se sentaran todos. Quiero diálogo en base a una agenda nacional, en beneficio del país , pero en ese diálogo, para plantear la cruda verdad de Venezuela’, subrayó Maduro.

Informó que ante la delegación de Noruega que visita el país, en calidad de enlace con los distintos sectores de la oposición, le ratificó los puntos sobre los que se sustentarán las conversaciones.

‘No se trata de un diálogo cualquiera, es diferente, debe plantear con crudeza los temas nacionales’ y reafirmó las condiciones, el levantamiento inmediato de las sanciones y de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, reconocimiento de la Constitución y de los poderes públicos, así como la devolución de los activos saqueados.

A los tres puntos que desde un inicio se plantearon, el jefe de Estado agregó una nueva condición: que el diálogo sea un acto con transparencia informativa, ‘con cámaras y foto pública, como debe ser. No queremos más reuniones en secreto’.

Comentó que muchos opositores se reúnen en privado y lo primero que piden es que el diálogo sea secreto e insistió en la disposición de su gobierno a conversar cuando estén consensuados los detalles.