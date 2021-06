Materiales de la construcción: entre precios y costos (+fotos y video)

A pesar de que la producción en los tejares no se detiene, las asignaciones de ladrillos no son suficientes. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

“Mire, periodista, ni busque porque no va a encontrar mucho. Vengo aquí casi a diario esperando bloques y cemento y lleva rato sin entrar nada y ya usted ve, el patio parece un desierto” exclama Alipio Hernández, un chofer de la Agricultura que asegura, además, que en el intento por arreglar su casa lleva más de dos años trillando el camino que lo lleva hasta la Tienda de Materiales No. 1 en la cabera provincial.

A la vista, el panorama corrobora lo dicho por el cliente: detrás del mostrador únicamente accesorios hidráulicos y muebles sanitarios, mientras que al aire libre unos seis productos, todos elementos de piso, esperan por que un comprador osado rompa su bolsillo ante precios poco asequibles.

“Hoy estamos en una situación de verdadera crisis. Desde que inició el año no nos han suministrado cemento ni acero, y áridos una sola vez. Los materiales que tenemos para vender a la población son de la Empresa Productora de Materiales de la Construcción (Promac), pero son muy caros porque el ladrillo es a 5 pesos, el mosaico a 14 y el bloque, que es a 12, actualmente está desaparecido y este año solo se han podido vender alrededor de 5 000 unidades”, explica Juan Carlos González Batista, administrador del establecimiento.

No por reiterado y explicado, el asunto deja de estar entre las principales preocupaciones de los espirituanos que visitan los patios en busca de insumos para construir o mejorar su vivienda. En medio de este escenario, la Tarea Ordenamiento ha significado para la industria cubana un ajuste en su funcionamiento, sistema de precios, gastos y nuevos salarios a pagar a los trabajadores, entre otros retos.

Al respecto, directivos de Promac y de Comercio en la provincia coinciden en que, como consecuencia de lo anterior, una buena parte de los materiales de la construcción excedieron los precios minoristas que habían sido aprobados, de ahí que el Ministerio de Comercio Interior (Mincin) ajustara recientemente el valor monetario de algunos insumos, sobre todo los más demandados, aunque en la práctica no pocos siguen ausentes de los rastros y con altos precios en la tablilla. Por demás quedan interrogantes en el aire: ¿Por qué no hay bloques en los patios? ¿No es suficiente la producción de ladrillos para abastecer las unidades comerciales? ¿Cuándo llegará un ajuste definitivo entre fichas de costo, precios minoristas y mayoristas?

LA DICOTOMÍA EMPRESARIAL DE LOS PRECIOS

Papeles en mano, Ariel Fernández Martínez, director del Grupo Empresarial de Comercio en Sancti Spíritus, detalla que cuando inició en enero la Tarea Ordenamiento los precios de los materiales de la construcción salieron centralizados por parte del Ministerio de Finanzas y Precios, toda vez que había un grupo de productos con precios elevados y otros con montos que generaban pérdidas.

“Más adelante sale la Resolución No. 57 del 2021, donde se establecen los nuevos precios y para la nomenclatura de bloques de hormigón los importes minoristas que se establecen tienen carácter máximo de referencia para todos los productores. El precio tope para todos los proveedores es de 9 pesos, pero para ofertarlo así a la población no se puede facturar a más de 7.20. Hoy no hay una respuesta definitiva y no se recibe ese material para colocarlo en las tiendas”, precisa.

A juicio de Noel Cardoso, director de Promac, ciertamente ha sido engorrosa la ruta de la producción local en estos primeros cinco meses del año, porque si bien en algunos productos no existe esa gran diferencia entre los precios minoristas y mayoristas y se pueden sostener, en el caso del bloque solo producirlo da pérdidas cuando se va a las fichas de costos reales.

“El bloque anda por los 10 pesos. Por una parte, el país decidió que Comercio le compre los bloques a 10 pesos a la Empresa de Materiales de la Construcción (Emcos) y la diferencia se subsidia por parte del Estado. Pero con la producción local no sucede así, aun cuando estamos en el mismo territorio y un mismo precio para los insumos, solo que Promac no utiliza la misma materia prima y apela a materiales alternativos que encarecen el costo de producción.

“A fin de resolver el problema se le sugirió al Gobierno, que es el que aprueba los precios de la industria local, que había que subir los precios de venta porque hoy Promac tiene una pérdida de casi 3 millones de pesos. Se revisaron las fichas de costos y se procedió a aprobar los precios con las fichas de costos reales y vino después la nueva resolución donde el bloque de 10×20, que es el que más se vende, sube casi a 11 pesos. Con ese valor nunca Comercio lo va a comprar porque para tener utilidades tendría que aumentar el precio minorista”.

¿QUÉ SE VENDE HOY EN LAS TIENDAS DE MATERIALES?

En las tiendas de materiales solo se comercializan algunos accesorios hidráulicos y otras reducidas ofertas de productos. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Sin pensarlo dos veces Manuel Aragón García, administrador de la Tienda No. 2 en la carretera del Jíbaro, responde la pregunta con un simple periplo por el amplio patio.

“Aquí priorizamos los subsidios y el déficit más importante ha sido el del cemento, que no cubre las necesidades ni siquiera para el programa de construcción de células básicas habitacionales. Los elementos de pared también escasean porque son pocas las cantidades de ladrillo, a lo cual se suman los elevados precios ya que, por ejemplo, una teja de zinc que antes valía 405 pesos hoy está a 870, todo lo cual hace que disminuyan las ventas al punto que el plan hasta mayo se cumple al 46 por ciento. Las producciones de barro se han perdido, incluido el ladrillo macizo porque solo se fabrica el hueco. Con esos gravámenes es muy difícil que la población pueda acceder a los materiales necesarios para reparar su vivienda”, acota Aragón.

En estos momentos Comercio no tiene bloques de los que produce la industria local y tampoco hay presencia de otros insumos porque todos los proveedores al cierre de abril, incumplían las entregas, según refiere Ariel.

“La industria de materiales ha dejado de entregar 100 000 bloques por problemas productivos, combustible y falta de áridos; también 500 metros cúbicos de piedra y 740 de arena y polvo. Provari, por su parte, debe entregar 37 350 bloques, de los cuales no ha suministrado ninguno, además de 600 metros de mosaicos, mientras que la Empresa de Cemento Siguaney ha incumplido en 586 toneladas, de un plan que es pequeño y no cubre todas las necesidades.

“Promac infringe todo lo pactado en elementos de pared y el bloque no lo están facturando. Hoy solo hay bloques en Yaguajay y Cabaiguán y un poco en el municipio de Sancti Spíritus. Cuando se destraben los problemas con la venta, la industria tenga más árido, un nivel de cemento y se busque una solución al bloque alternativo será que la población podrá adquirirlo a 9 pesos”, aclara el director del Grupo Empresarial de Comercio.

De acuerdo con Yudiana Afonso Álvarez, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno en Sancti Spíritus, actualmente todas las normas para los precios de algunos productos están en proceso de consulta con el Ministerio de Finanzas y Precios sobre el estudio de las fichas de costo de la Emcos, que tiene equipamiento y materias primas propias, no así Promac, entidad a la que no se le garantizan y tiene que apelar a insumos alternativos.

“Existe una Resolución que expresa que el Gobierno tiene facultad para modificar precios, y otra autoriza a Comercio, una dicotomía que hay que resolver para ver cuál se mantiene vigente”, añade Afonso Álvarez.

Lo real es que después de casi seis meses de implementada la Tarea Ordenamiento y más allá de las limitaciones de recursos como el cemento, priorizado para la construcción de células básicas, hay productos que hoy se acumulan en los talleres de Promac y no salen a la venta, al tiempo que en los patios apenas hay presencia de algunos y a precios sumamente altos, por ejemplo un tubo de barro a 36 pesos o un mosaico a 14.

Los patios de venta a la población cuentan con exiguas ofertas para la construcción de casas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Otros brillan por su ausencia, entre ellos tanques y sus tapas, lavaderos, tabletas, rasillas, viguetas, tejas, canaletas y los diferentes tipos de piedra y arena.

Mientras, a los ojos de muchos pulula un mercado subterráneo que vende el ladrillo a 3 pesos sin que le cuesten el barro y la madera para la quema, en los establecimientos de Comercio el costo llega a 5 pesos en medio de una división que a corto plazo debe tener solución, si se quiere cumplir en una década con la política que tiene el país (que ya va por su segundo año) de cubrir el déficit habitacional de la provincia con nuevas construcciones y rehabilitación de inmuebles, la mayoría de ellos por esfuerzo propio de la población.