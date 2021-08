Messi se despide: Es el momento más difícil de mi carrera (+fotos)

Messi, en su rueda de prensa de despedida. (Foto: Xavier Cervera / La Vanguardia)

Fue aparecer por la sala de prensa Ricard Maxenchs y Leo Messi no aguantó las lágrimas. Rompió a llorar como el niño que era cuando con apenas 13 años llegó al Barça. Ni siquiera había comenzado su discurso. No era capaz de pronunciar palabra. Compungido, entre sollozos, tenía que esconder su cara tras un pañuelo de papel. “La verdad es que no sé si voy a poder hablar”, balbuceó. Finalmente se recompuso y comenzó el discurso más difícil de su vida. Leo Messi se despedía del Barça. El mejor jugador de la historia del club tenía que despedirse de su casa porque no había llegado a un acuerdo con los dirigentes de la entidad para la renovación de su contrato.

Frente a él estaban todos miembros de la Junta Directiva, los jugadores de la primera plantilla, con los capitanes Sergio Busquets, Gerard Piqué y Sergi Roberto a la cabeza y exjugadores como Xavi Hernández o Carles Puyol. El argentino había aparecido justo después del presidente Joan Laporta y de su mujer y sus hijos.

“En estos últimos días he estado pensando, dándole vueltas a lo que podía decir. No me salía nada. Estaba bloqueado, como lo estoy ahora. Esto es muy difícil para mí. Después de tantos años no estaba preparado. El año pasado después del burofax si lo estaba, estaba convencido, pero este año no. Este año estaba convencido de que íbamos a seguir en nuestra casa, que es lo que más queríamos. Siempre quisimos disfrutar de nuestra vida en Barcelona que es maravillosa. Hoy me toca despedirme de esto. Fueron muchísimos años. Toda mi vida. Llegué de muy pequeño. Después de 21 años me voy con mi mujer, con tres hijos catalanes-argentinos. No tengo duda de que vamos a volver porque es nuestra casa también. Se lo he prometido a mis hijos”, dijo en un discurso sereno y sincero, que le emergió de los más profundo.

Lionel Messi hace una pausa en su discurso. (Foto: Joan Monfort / AP)

“Gracias a todos los compañeros y a la gente del club. Los valores de este club me enseñaron a manejarme con humildad y respeto, espero que eso sea lo que quede de mí aquí. Pasé muchas cosas hermosas, también malas, pero todo eso me hizo crecer y ser la persona que soy hoy. Di todo por este club y por esta camiseta desde el primer día al último”, prosiguió antes de recibir un aplauso de más de un minuto y dar paso a las primera preguntas.

A lo largo de su discurso, Messi quiso trasladar la idea de que hizo todo lo posible para quedarse, pero que el adiós no depende él porque de ser así seguiría en el club. “Yo tengo claro que hice todo lo posible. Laporta dijo que era por LaLiga. De mi parte hice todo lo posible para quedarme. Porque quería quedarme. El año pasado no quería pero este sí, pero no se pudo”, aseguró el argentino.

No dudó en confirmar la versión del presidente Joan Laporta. “Es como dijo Laporta. Estaba todo cerrado y por el tema de la Liga no se pudo hacer. Teníamos todo acordado y no se pudo hacer. Siempre fuimos sinceros, al menos de mi parte. Yo nunca engañé a la gente”, se defendió.

Messi explicó que después de ser elegido Laporta, tuvieron una comida tras la que “estaba convencido de que íbamos a seguir. Mi contrato nunca fue un problema. Pero no tuve dudas. Nosotros ya sabíamos lo que habíamos decidido y lo que teníamos pensado hacer”. Y preguntado por el motivo de tomar una decisión a falta de 20 días para el cierre del mercado, repitió que siempre peleó por quedarse. “Ya lo dije antes, hice todo lo posible para quedarme y no se pudo. El club tiene una deuda muy grande, no puede endeudarse más y LaLiga no lo acepta. Para qué alargarlo más si es un imposible”, aseguró.

Sobre como se dio la negociación, el argentino quiso ser contundente y desveló que “había bajado un 50% mi ficha y después no me pidieron nada más. Se dice que me pidieron que me bajase un 30% más, pero eso no es cierto”, zanjó.

Messi aseguró estar todavía desubicado por la decisión que se ha visto obligado a tomar. “Hasta el día de hoy no caigo en la realidad de dejar este club, de cambiar mi vida por completo. Hace 16 años que estoy en el primer equipo y siempre ha sido lo mismo. Ahora hay que empezar de cero y es un cambio duro. Pero sé que nos vamos a adaptar y vamos a estar bien. Hay que asimilarlo”.

Leo Messi, entre sollozos. (Foto: Pau Barrena / AFP)

“Fue un jarro de agua fría. Muy triste, duro. Estamos asimilándolo como podemos. Cuando me vaya a ser peor todavía, pero estaré arropado por mi familia. Seguiré jugando al fútbol que es lo que me gusta hacer”, prosiguió.

El rosarino aseguró no tener “nada arreglado con nadie. Tuve llamadas y varios clubes que se interesaron. No tengo nada cerrado pero estamos hablando. El PSG es una posibilidad”, confirmó.

Sobre su legado, dijo que cada uno puede recordarle como prefiera. “Crecí con los valores de este club. Intenté manejarme con humidad y respeto. Que cada uno me recuerde como quiera. Soy un agradecido de la carrera que tuve. De los títulos ganados y de las derrotas”.

“Agradecer el cariño de la gente. Me hubiera gustado despedirme de otra manera. Me hubiese gustado hacerlo en el campo, con gente. Escuchando una última ovación. Los extrañé mucho durante toda la pandemia”, prosiguió.

Además, rechazó la idea de no poder marcharse a un equipo en el que no compita contra el Barça. “La gente del Barça me conoce y sabe que soy un ganador. Mis últimos años quiero competir y seguir ganando títulos. Esa es mi mentalidad. Querer siempre más y querer ganar. Mi intención fue quedarme, no se pudo y mi idea es seguir compitiendo y seguir ganando”.

Para Messi, esta despedida supone el momento más duro de su carrera. “He tenido muchos momentos duros, difíciles. Muchas derrotas pero al día siguiente tenías una revancha. Esto ya no vuelve, es el final en el club. Es lo más duro, sí. Siento mucha tristeza porque me tengo que ir de este club. El club al que amo, en un momento que no esperaba. El año pasado quería irme, pero este no”, terminó Messi.