Migración ilegal cobra vidas mientras EE.UU. incumple acuerdos con Cuba

Los intentos de migrar ilegalmente a Estados Unidos desde Cuba siguen cobrando vidas, mientras el país norteño incumple los acuerdos bilaterales para un flujo migratorio ordenado y seguro.

Así lo evidencian los naufragios acontecidos en el Estrecho de la Florida, así como las operaciones de devolución de migrantes ilegales.

En lo que va de 2021, ocurrieron 37 operaciones de devolución de cubanos, de ellas, una de Islas Caimán, tres de México, tres de Bahamas y 30 de Estados Unidos.

Según las autoridades de Cuba, 475 fueron devueltos por la vía marítima y 288 por avión, para un total de 763.

El sitio Cubadebate reproduce hoy testimonios de una trágica travesía en la que se embarcaron 22 cubanos cuando el huracán Elsa abandonaba la isla con rumbo norte, el 5 de julio último.

Solo 13 personas lograron sobrevivir; nueve sucumbieron en el mar.

Marlin Leliebre, de 34 años, relató que los involucrados supusieron que los guardacostas cubanos estarían a resguardo por el ciclón.

Pero en el trayecto encontraron a los guardafronteras, quienes los conminaron a no seguir viaje.

Nos hicieron señas de que no siguiéramos, que regresáramos porque la embarcación se iba a virar y peligraban nuestras vidas. Yo me quedé callada, pero ninguno quiso retornar. Entonces, los oficiales nos tiraron unos 10 salvavidas y nosotros llevábamos tres más, contó.

Y acotó: seguimos adelante y ya en la noche se viró la embarcación y se desató el infierno. Yo quedé debajo del bote y allí permanecí para salvarme entre el agua y el borde del barco porque no sé nadar. Mi novio se sumergió y me ayudó a salir. Hubo una persona que se enredó con una lona azul que llevábamos y no salió.

Añadió que fueron 22 horas en el agua luchando para sobrevivir, mientras otros perdían la vida.

Así lo sufrió Yaritza Darías, de 27 años. Vio a varias personas ahogarse. Su hermano murió de frío asido a ella.

En la noche del viernes 9 de julio, el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos suspendió las labores de búsqueda de los nueve cubanos desaparecidos tras el naufragio.

En la mañana siguiente, ocho de los 13 sobrevivientes fueron devueltos a Cuba.

Según el coronel Lázaro Delgado, segundo jefe de la dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería del Ministerio del Interior, las autoridades norteamericanas alegan que los otros cinco presentan problemas de salud, razón por la cual no habían retornado a la Isla.

La Habana y Washington tienen un acuerdo migratorio por el cual hasta 20 mil cubanos podrían recibir visas anualmente para emigrar a Estados Unidos, pero ese país no cumple lo pactado.

El gobierno de Donald Trump cerró prácticamente su embajada en esta capital, en particular las oficinas consulares.

La actual administración de Joe Biden mantiene la misma política de su predecesor, incluidas 243 medidas punitivas, 55 de ellas tomadas en tiempos de pandemia.