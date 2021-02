Murió Cheíto, el Rey de los Jonrones en Cuba (+video)

Tenía una enorme fuerza al bate y, sobre todo, en las muñecas, era capaz de traer un lanzamiento de la zona por fuera, que pocos bateadores de fuerza lo hacen, y él lo hacía, comenta sobre su amigo Roberto, el Caña, Ramos.

Frente al televisor, el reporte del Noticiero Nacional de Televisión lo deja sin aliento: “Primero no lo creí porque vi el número 6 y como que no entendía…, pero enseguida me dije: ese es Cheo”. Tal vez no quería entender. Lo asimiló segundos después, cuando la muerte de Pedro José Rodríguez resultó para él la mala noticia de la noche.

Y entonces se recompuso en el sofá de su hogar y no pudo evitar las lágrimas. Para Cuba falleció su jonronero. Para Roberto, el Caña, Ramos, un amigo de años.

“Me impactó mucho y me dio trabajo creerlo, enseguida llamé a Cienfuegos, hablé con Antonio Muñoz que, más que un amigo, era su hermano. Muñoz me explicó que llevaba días enfermo, primero hospitalizado y luego en su casa, que le estaban haciendo diálisis y este sábado le dio un paro. Luego hablé con su hijo Pedrito y le trasmití el pésame a su familia”.

Y evocó los momentos iniciales de una amistad que nació desde la categoría 15-16 años en la EIDE Luis Augusto Turcios Lima, de Santa Clara. “Hicimos una gran amistad porque éramos compatibles, salíamos juntos para todas partes, luego hicimos el Servicio Militar. Esa amistad siempre la seguimos, cada vez que iba a Cienfuegos por razones de mi trabajo con la Comisión Nacional nos veíamos, compartimos en Series de Estrellas. Cheo fue una persona callada, pero que siempre decía la verdad, lo que pensaba te lo decía y eso siempre lo admiré de él”.

El béisbol los hermanó al compartir equipo en Azucareros y, principalmente, en las primeras 10 Series Selectivas con Las Villas, varias preselecciones nacionales y un Mundial Juvenil en Venezuela, en 1972.

Fueron los tiempos en que Las Villas asustaba con aquel trío de feroces jonroneros: Antonio Muñoz, Héctor Olivera y Cheíto, para muchos el más espectacular de todos, al punto de ganarse el epíteto de “Señor Jonrón”.

“Desde que inició en la categoría 13-14 daba jonrones en el Augusto César Sandino, que es un estadio grande, era un buen seleccionador de lanzamientos, tenía una enorme fuerza al bate y, sobre todo, en las muñecas, era capaz de traer un lanzamiento de la zona por fuera, que pocos bateadores de fuerza lo hacen, y él lo hacía”.

De esa fuerza descomunal dio malas cuentas Roberto el día en que el béisbol los “enemistó” en el terreno, cuando en la Serie Nacional se enfrentaron Cienfuegos y Sancti Spíritus.

“Fue en el estadio de Abreu, en Cienfuegos, a lo mejor no me quiso dar el jonrón, pero me lo dio, fue un lanzamiento de rompimiento en la zona baja donde no se le podía lanzar y no lo perdonó porque, a pesar de que éramos amigos, en el terreno, éramos contrarios en ese momento…”. Sonríe ahora con ganas y sentencia: “Son cosas del béisbol. Le dije que no había ni problemas ni rencillas, que, además, él se lo daba a cualquiera”.

Eso último lo acuñan todos los lanzadores castigados por sus 286 cuadrangulares en 14 Series Nacionales, en las que acumuló una frecuencia de uno cada da 12.69 turnos oficiales y las decenas en eventos internacionales cuando vistió el “Cuba”.

“Era un bateador temible porque sobre todo te lo daba en los momentos difíciles, él era callado, pero te decía: ‘Se va a acabar el juego aquí’, y se acababa. Me acuerdo de un partido en el Sandino, en una Selectiva frente a Pinar del Río, me dijo: ‘Mantén el juego ahí, que si lo mantienes lo decido en el noveno’, fue el primer partido de un play off y dio jonrón y en el último también, se lo decía al equipo en los mítines, había tremenda confianza en él porque sabías que, en cualquier momento, tenías un marcador adverso y te lo podía revertir; además, se hizo un buen tercera base también en la defensa y por donde quiera que le daban el rolling lo cogía.

“En muchas ocasiones yo estaba perdiendo el juego en el sexto, séptimo, octavo inning; él lo hacía con todos los lanzadores, pero a mí me defendía mucho, me daba mucho ánimo en tercera base porque me veía como que bajaba en el box y me decía: ‘Mantenlo ahí’ y casi siempre ganábamos”.

Roberto lo piensa en presente, como en los tantos juegos que decidió para aupar títulos de Las Villas y de Cuba. Evoca su estilo de batear como si ahora mismo lo retara desde el box, en un pleito que casi siempre favorecía al embajador de los jonrones en Cuba

“Era difícil de dominar porque Cheo bateaba muy pegado a home, a casi todos los bateadores le dan un deadball y evaden, pero él no, a él se lo daban e iba tranquilo para primera base, decía que le lanzaran por dentro que no había problema. Rogelio García le daba muchos deadball, pero él no se inmutaba: ‘No me voy a quitar porque esa es mi zona’, decía”.

Y reverencia otra vez, al Rey de los Jonrones: “Respeto a todos los bateadores que han pasado por nuestro béisbol, pero el de más fuerza, el del mejor momento, el que lo daba a la hora buena, el de los batazos más largos ha sido Cheo”.