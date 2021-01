No creo en maleficios

Eriel ponderó la actuación del conjunto para llegar a la clasificación. (Foto: Oscar Alfonso/ Escambray)

Los Gallos reciben relativamente tranquilos el 2021. Por una parte, resultaron los primeros en lograr su boleto a la fase de cruces y, por la otra, entran en la hora cero.

Eso lo sabe Eriel Sánchez León, quien debutó con pie derecho, pero ahora se juega otras cartas.

“Estoy muy contento, satisfecho y orgulloso del trabajo, del equipo que tengo y de la dirección, es un resultado que se logra desde la base, desde el beisbolito hasta el equipo grande”.

¿Alguna estrategia particular hasta los cruces?

No a todos los equipos les falta la misma cantidad de juegos y por eso no podemos trazar estrategias; vamos a Cienfuegos a jugar una subserie más, a hacer el trabajo y tratar de ganar, no escogemos contrarios, la competencia nos ha dicho que estamos preparados para enfrentar cualquier equipo, pues sigo pensando que el rival más fuerte somos nosotros mismos.

¿Qué claves decidieron en esta clasificación?

Dije que teníamos un gran equipo y venía a continuar un trabajo de José Raúl Delgado y que mi tarea sería unir y disciplinar, no para que se porten bien afuera, sino disciplinarlo en el terreno. Todavía estamos haciéndolo, pero se ha visto un equipo entregado, que corre, hace jugadas tácticas…

Esta larga parada hasta el cruce, ¿es buena o mala?

Sí, es peligroso un descanso para un equipo que está en un gran momento, pero tendremos que prepararnos y trabajar para que los muchachos se mantengan en forma, aunque, como será así para todo el mundo, no hay ventaja.

¿La tónica de cambiar jugadores se mantendría para el cruce?

Buscaríamos ganar el juego y eso se logra utilizando todo aquel que haga falta, si tenemos que mover la alineación la moveremos, si un abridor tiene que lanzar un poquito más se va a dejar y si hay que sacarlo antes, se saca, hay que buscar la cobertura con el abridor que enfrentemos, eso nos dio resultado en el campeonato regular.

¿Hasta dónde esa rivalidad ha sido favorable para la convivencia?

Ha sido perfecta. En realidad, no hemos definido algún que otro regular para el play off: si el jardinero izquierdo sería Dismani Ortiz o Diasmani Palacios; si miramos lo reciente veríamos quién entraría en la receptoría, si Loidel Rodríguez o Yunior Ibarra. Y esa rivalidad es bonita y buena, es mejor tener ese dolor de cabeza.

¿La defensa no le preocupa ahora que sube la presión?

Me preocupa todo, lo que tenemos es que ocuparnos y buscar que eso no nos maltrate, nunca hemos tenido un equipo defensivo, durante muchos años no hemos tenido tampoco un elenco ofensivo, lo que hemos tratado es de sacarles fruto a las cosas que hacemos en el terreno y funcionar como equipo para que se hagan las carreras; si nos traicionara la defensa, ya no tenemos tiempo para arreglar nada, seguiríamos trabajando en la concentración y anticipación, esos errores son los que más daño nos hacen.

¿Qué opinión tiene sobre el pitcheo?

Excelente. Si le digo que no lo esperaba estoy siendo injusto, contamos con varios atletas de calidad, aunque hemos tenido fuera a lanzadores como Roberto Hernández, Edelso Montesino y Humberto Delgado, que son muy buenos, pero en el resto hay madurez, experiencia y potencia, que es lo que hace falta para lanzar.

Llega para Eriel y los Gallos una de las asignaturas pendientes: el cruce. ¿Qué vacuna tiene prevista?

Eriel no tiene vacuna. Esperemos mejor que pase el cruce y analizaríamos con Eriel si en realidad necesitamos una para el próximo año o no la necesitamos. Lo único que puedo decirle es que no creo en maleficios, soy de los que van para encima del reto y a eso es a lo que vamos: a tres o cinco juegos más del campeonato, con los mismos peloteros que hemos enfrentado, o sea no vienen extraterrestres, creo que lo que hay es que mantener la unidad, la dedicación, la entrega y la disciplina.

Ganaste con el Sub-23 y heredas una generación con mentalidad ganadora. Con un equipo que ya tiene plata y bronce tres veces, lo que haría realmente la diferencia es el título.

Le repito. No me comprometo a hacer o decir lo que en realidad no tengo en la mano para asegurarlo y hablaría después que todo termine, pero lo que sí es seguro es que la mentalidad ganadora la tenemos y todos nos estamos convenciendo de que podemos ganar y hacer grandes cosas, si todo eso lo concientizamos y llevamos al terreno toda esa garra y esa convicción, podremos hacer grandes cosas. No sabemos aún hasta dónde podemos llegar, pero estamos preparados, lo ha demostrado el campeonato, no hay ninguna preocupación, solo resta que llegue el momento.

Otro asunto. Estamos comprometidos con nosotros mismos a pasar esa asignatura como usted dice, pero por encima de todo hay que ver todo el curso escolar y esta generación tratará de buscar ese paso que se espera, no solo por el pueblo que hace rato lo quiere, sino por ese equipo que tiene que sacrificarse, primero por seis meses, y luego por tres, eso es lo que hay que reconocer. Si pasamos o no la asignatura, depende también de las personas, hay que valorar lo hecho hasta aquí.