No se prevén afectaciones eléctricas para este sábado en Sancti Spíritus

Se trabaja ininterrumpidamente para solucionar la avería en la termoeléctrica Antonio Guiteras. (Foto: ACN)

Paulatinamente, la tranquilidad llega a los espirituanos tras la alentadora información ofrecida por la dirección de la Empresa Eléctrica (EE) en la provincia: este sábado 3 de julio no se planifican interrupciones del servicio en Sancti Spíritus.

De acuerdo con Yoanny Acosta Solenzar, director de la EE en el territorio, desde la jornada anterior entraron en servicio las unidades No. 4 de la Central Eléctrica 10 de Octubre y la No. 4 de Renté, que aportan al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) unos 150 megaWatts, así como la No. 2 de Felton que tributa alrededor de 160 megaWatts, lo que ha hecho posible que en las últimas horas no haya que abrir ninguno de los circuitos de la provincia.

De continuar así las condiciones de generación, explicó Yoanny, no hay interrupciones previstas hasta el momento, salvo en caso que se presenten dificultades en algunas de las plantas pasadas de mantenimiento.

Al mismo tiempo, aclaró, se trabaja intensamente por dar solución a una rotura considerable en la termoeléctrica Antonio Guiteras, que debe estar resuelta en unos 10 días, de acuerdo con la magnitud de los trabajos.

A propósito de la cercanía del huracán Elsa a las costas cubanas, el directivo explicó que ya están a buen recaudo los bienes a proteger y sobre aviso las fuerzas para responder a las averías y las caídas de postes y líneas que se producen ante este tipo de fenómeno meteorológico.