Nomadland se llevó el gato agua en los Globos de Oro (relación de ganadores)

Frances McDormand en Nomadland. (Searchlight Pictures/Searchlight Pictures).

La película Nomadland se llevó el gato al agua en la categoría de Mejor filme dramático en la edición 78 de los Globos de Oro, cuya ceremonia fue aplazada dos meses por la pandemia de la COVID-19.

En medio de las controversias que suelen acompañar esta clase de certámenes, la cinta de Chloé Zhaó puso ahora su mira a los Premios Oscar, fijados para abril venidero, de acuerdo con la prensa especializada.

Merecedora del León de Oro en Venecia y del lauro del público en el Festival Internacional de Toronto, Nomadland, protagonizada por Frances McDormand, está basada en hechos reales y narra la historia de una mujer que, luego del colapso económico de una empresa en una zona rural de Nevada, Estados Unidos, se sube a su furgoneta y, de ese modo, se echa a la carretera convertida en una nómada moderna, determinada a conocer cómo es la vida en las márgenes de la sociedad convencional.

Para el guion, Chloé Zhaó partió del libro de no ficción País nómada. Supervivientes del siglo XXI, de la periodista Jessica Bruder, editado en España por Capitan Swing.

Con este lauro, Chloé Zhaó, productora de su propia película, se ha convertido en la primera mujer asiática en obtener el Globo de Oro a la Mejor película dramática y en la única, hasta ahora, de ese continente en ganar el apartado de Mejor dirección en este certamen estadounidense.

GLOBOS DE ORO 2021: LISTA COMPLETA DE GANADORES

MEJOR PELÍCULA – DRAMA

GANADORA: Nomadland



MEJOR PELÍCULA – MUSICAL O COMEDIA

GANADORA: Borat, película film secuela



MEJOR DIRECCIÓN

GANADORA: Chloé Zhaó (Nomadland)



MEJOR ACTOR – DRAMA

GANADOR: Chadwick Boseman (La madre del Blues)



MEJOR ACTRIZ – DRAMA

GANADORA: Andra Day (The United States vs. Billie)



MEJOR ACTOR – MUSICAL O COMEDIA

GANADOR: Sacha Baron Cohen (Borat, película film secuela)



MEJOR ACTRIZ – MUSICAL O COMEDIA

GANADORA: Rosamund Pike (I Care A Lot)



MEJOR ACTOR DE REPARTO EN UNA PELÍCULA

GANADOR: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN UNA PELÍCULA

GANADORA: Jodie Foster (The Mauritanian)



MEJOR GUION

GANADOR: Aaron Sorkin (El juicio a los 7 de Chicago)



MEJOR BANDA SONORA

GANADORA: Trent Reznor & Atticus Ross y Jon Batiste (Soul)



MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

GANADORA: Io sì (Seen) (La vida por delante)



MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

GANADORA: Soul



MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

GANADORA: Minari. Historia de mi familia



MEJOR SERIE – DRAMA

GANADORA: The Crown



MEJOR SERIE – COMEDIA

GANADORA: Schitt’s Creek



MEJOR MINISERIE O TELEFILME

GANADORA: Gambito de dama



MEJOR ACTOR DE SERIE – DRAMA

GANADOR: Josh O’Connor (The Crown)



MEJOR ACTRIZ DE SERIE – DRAMA

GANADORA: Emma Corrin (The Crown)



MEJOR ACTOR DE SERIE – COMEDIA

GANADOR: Jason Sudeikis (Ted Lasso)



MEJOR ACTRIZ DE SERIE – COMEDIA

GANADORA: Catherine O’Hara (Schitt’s Creek)



MEJOR ACTOR – MINISERIE O TELEFILME

GANADOR: Mark Ruffalo (La innegable verdad)



MEJOR ACTRIZ – MINISERIE O TELEFILME

GANADORA: Anya Taylor-Joy (Gambito de dama)



MEJOR ACTOR DE REPARTO – SERIE, MINISERIE O TELEFILME

GANADOR: John Boyega (Small Axe)



MEJOR ACTRIZ DE REPARTO – SERIE, MINISERIE O TELEFILME

GANADORA: Gillian Anderson (The Crown)



(Con información de www.fotogramas.es y www.latimes.com)