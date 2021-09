Normas jurídicas de micro, pequeñas y medianas empresas entrarán en vigor en septiembre

Temas relacionados con los actores de la economía cubana se abordan este martes en la Mesa Redonda.

Las normas jurídicas para la constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y la transformación de cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia entrarán en vigor el 20 de septiembre, informaron este martes fuentes oficiales.

El vice primer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, adelantó también en el espacio televisivo Mesa Redonda que en el diseño de los nuevos actores económicos no hay ninguna prohibición para la asociación con capital foráneo procedente de cubanos o no, de acuerdo con las políticas establecidas en el país y con la ley de inversión extranjera, lo cual no excluye a las mipymes y cooperativas no agropecuarias.

Aclaró que se permite la inversión a los cubanos residentes en el país y a los que residen fuera de la isla.

Se permitirá además la exportación e importación a través de entidades estatales, algo que ya está aprobado y se realiza en estos momentos cuando cualquiera de las nuevas formas de gestión privada necesiten insumos adquiridos en el exterior.

Cuba en condiciones de incorporar nuevas fuerzas productivas

No estamos creando un sector estatal de segunda clase ni de subsistencia, asaeguró el vice primer ministro Alejandro Gil. (Foto: @radiorebeldecu)

Con la entrada en vigor el próximo 20 de septiembre de las normas jurídicas para nuevos actores económicos, Cuba incorpora fuerzas productivas a su modelo de desarrollo, afirmó este martes el vice primer ministro Alejandro Gil.

Al intervenir en el espacio radio televisivo Mesa Redonda, el también titular de Economía y Planificación brindó una amplia información sobre la constitución de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y las reformas aprobadas para las cooperativas no agropecuarias y el trabajo por cuenta propia (privado).

Gil aclaró que en la creación de esas organizaciones no hay limitante para que se asocien con capital foráneo o de cubanos, residente permanente en el país o fuera de él, y constituir una empresa mixta, lo cual no se contradice con las políticas establecidas en el país teniendo en cuenta los sectores prioritarios para ello.

Se trata de un diseño que incluye al sector estatal y no estatal para dinamizar la economía según lo previsto en la Ley de Inversión Extranjera, a lo cual se suma la capacidad que se le da a las mipymes, cooperativas y trabajadores importados de exportar e importar, siempre a través de entidades estatales.

Esa prerrogativa ya está aprobada y se realiza en estos momentos cuando cualquiera de las nuevas formas de gestión privada necesitan insumos adquiridos en el exterior, lo cual permitirá de forma eficiente tener una base de insumos.

Agregó que ya se prepara al sistema de comercio exterior, incluso con la creación de mipymes dedicadas a esa actividad, precisó.

También aclaró que la aspiración es que las mipymes cuenten con profesionales, que aporten a la economía y a la sociedad, y que a la vez le permitan cumplir con sus proyecciones personales, porque el camino es disponer de más empleo y oferta de bienes y servicios y disfrutar de una política inclusiva, por lo que no está prohibido que esas personas trabajen en ellas.

El viceprimer ministro apuntó que la apuesta es a la producción de alimentos y de bienes y servicios de elevada calidad , para lo cual se necesitan proyectos tecnológicos en función de aprovechar el talento creado y las capacidades disponibles, por lo que los profesionales pueden ser parte de este diseño para emplearnos a fondo.

No estamos creando un sector estatal de segunda clase ni de subsistencia, la aspiración es contar con organizaciones de una amplia base tecnológica que contribuyan al desarrollo económico y social del país, y que una vez que arranque se ajuste al modelo cubano refrendado por la Constitución de la República, afirmó.

‘El reto es en medio del redrudecimiento del bloqueo con más de 240 medidas, que no se mueven un milímetro, de la pandemia de la COVID-19 y de las restricciones de recursos sostener el crecimento económico del país sin depeneder de las importaciones’, ponderó el titular de Economía.