Otorgan Orden Juan Marinello a dos intelectuales espirituanos

Esbértido Rosendi, el Poeta de la Ciudad, y Juanelo, escritor y promotor cultural. (Fotos: Alexander Hernández y Carlos Figueroa)

La noticia llegó por teléfono. Al otro lado de la línea, el ministro de Cultura Alpidio Alonso sorprendió a los intelectuales espirituanos Juan Eduardo Bernal Echemendía (Juanelo para el mundo) y Esbértido Rosendi Cancio. Ambos forman parte de la lista de 12 artistas del país a quienes se les acaba de entregar la Orden Juan Marinello que otorga el Consejo de Estado de la República de Cuba.

La Gaceta Oficial No. 9 del 2021 lo confirmó. Con la firma del Presidente de la República Miguel Díaz-Canel sus nombres están publicados entre quienes merecieron dicho reconocimiento por haber realizado una actividad sostenida que constituye una contribución importante a la lucha ideológica de los pueblos y un aporte extraordinario para el desarrollo de la cultura artística, literaria y el periodismo.

“Se agradece, pero es el resultado del trabajo de muchos —opina Juanelo, presidente de la filial espirituana de la Sociedad Cultural José Martí—. Cuando lo supe pensé en todos los compañeros que a lo largo del tiempo han estado conmigo y no he dejado de pensar en los públicos y en Sancti Spíritus, porque para ella he trabajado siempre. Incluso, me preguntaron: ¿dónde quieres que te lo entreguemos?, y sin pensar respondí que aquí, porque es donde viven todos los seres humanos de quienes he recibido las muestras más sinceras de colaboración y de apoyo”.

Esbértido Rosendi reconoce que todavía no se lo cree, aunque sabe que es el resultado de cinco décadas de estar activo en muchos de los procesos culturales.

“Han sido años de estudio, formación, escribir, fundar, promover y crear tu propia obra y la de los demás. He ayudado a fundar muchas instituciones y eventos que aún se mantienen: el periódico Escambray, Ediciones Luminaria, el Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la Jornada de la Poesía, los talleres literarios… En este sector la clave es saber unir factores”.

Ambos escritores prestigian el sector cultural no solo espirituano, sino cubano, al contar con libros y textos publicados en los que se piensa a Cuba y sus raíces.

“Sin dudas es un impulso y compromiso. A partir de ahora uno comienza a medir qué hicimos y qué podemos hacer para ser mucho mejores en el futuro”, acota Juanelo.

“A esta edad siento que no merezco tanto. Me enorgullezco porque soy una persona que he dedicado la vida a luchar por nuestra nación, por lo que es una resultante, no casualidad”, dice Rosendi, el Poeta de la Ciudad de Sancti Spíritus.

La entrega oficial de la Orden Juan Marinello a ambos espirituanos, junto al resto de los intelectuales escogidos, tendrá lugar próximamente, en dependencia de la situación epidemiológica del país.