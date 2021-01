Otro Edad de Oro para Maikel

Maikel apuesta porque quienes lo lean encuentren la belleza y se diviertan. (Foto: Tomada del perfil de Facebook del entrevistado)

Pasado nueve años de haber obtenido el Premio La Edad de Oro en la categoría de cuento, la noticia vuelve a sorprender a Maikel José Rodríguez Calviño, esta vez con un añadido especial al recibirlo en el apartado de novela por la obra Días de Ángel.

“Es un texto para adolescentes y jóvenes que forma parte del ciclo narrativo Crónicas de Boronilla, inspirado en la mitología cubana del misterio y del horror, que también incluye los volúmenes Cuentos de Boronilla y Laberinto de papel”, expone.

Basada en su primera infancia, justo en el poblado cienfueguero de Espartaco, nacido al calor del otrora ingenio Hormiguero, la historia parte del texto narrativo Un señor muy viejo con las alas enormes,de Gabriel García Márquez.

“Como Laberinto…, es uno de mis homenajes a la obra garciamarqueana. Cuenta entre lo más personal de lo que he escrito, pues recrea mi infancia y también construye la que me hubiera gustado tener. No será difícil para el lector encontrar al niño que fui y el que sigo siendo en gran medida”, refiere.

Tanto su protagónico, el niño Ángel Díaz de Sol, como su punto de partida: el cuento en que Pelayo y Elisenda se sensibilizan en un primer momento con el anciano con alas de gallinazo grande que aparece caído en el patio de su casa cerca del mar debieron sorprender al jurado del prestigioso concurso, el más antiguo de la literatura infantil.

“Combina elementos del terror gótico con elementos de las historias de aventuras. Está llena de personajes inspirados en personas reales y que son muy queridas e importantes para mí como mi madre, hermana y abuelo José Manuel”.

Al hojear el texto se evidencia cómo Maikel José Rodríguez Calviño retoma mitos cubanos como el jigüe con total respeto a la fuente original.

“Es muy divertida y un pelín espeluznante. Está pensada para lectores de entre 12 y 102 años porque soy de los que creen fielmente que la juventud es un estado del alma”.

A su juicio, con este lauro cierra un ciclo en su carrera como escritor, donde ha puesto las pautas de la literatura que escribirá en un futuro.

“Es una etapa que concluyo lleno de proyectos, ideas, aún con muchas historias por contar. Sin duda, es muy satisfactorio que haya cerrado con este lauro por la importancia que ha tenido la Editorial Gente Nueva en mi carrera. Al publicar este texto sería el cuarto con ese sello”.

Sin parecer obnubilado por el alegrón que le pone la parada bien alta en este 2021, este escritor, residente en La Habana, no deja a un lado sus procesos creativos.

“Por estos días trabajo en lo que sería mi segunda novela de un nuevo ciclo narrativo que tiene como título Historias blancas. Está compuesta por los textos Crac, para adolescentes; El mar por dentro, la que escribo ahora y Luna negra, de la cual tengo las ideas principales y bocetado el argumento.

“He terminado algunos libros con editoriales interesadas como Cien preguntas sobre Historia del Arte para la editorial Gente Nueva. Está en proceso de edición por Artecubano Ediciones El libro de lo extraordinario, viñetas sobre arte cubano para lectores curiosos y ya estoy pensando en hacer una segunda entrega de ese texto que recoja artistas que quedaron fuera de la primera selección”.

Maikel José Rodríguez Calviño no cesa en su creación. Cruza con soltura y elegancia las líneas divisorias entre novela, cuento y ensayo, siempre con la mirada centrada en los públicos.

“Trato de acercar a los lectores a la belleza y que se diviertan un poco que es lo que me mueve como escritor”.