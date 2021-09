Peloteros espirituanos en ligas foráneas

Yuen Socarraz jugará con Leones del Escogido y Geisel Cepeda lo hará con Cañero de Los Mochis.

Los peloteros espirituanos firmaron contratos con el béisbol profesional a través de la Federación Cubana de la disciplina. Se trata de Geisel Cepeda, quien lo hará con el club Cañero de Los Mochis, de la Liga Mexicana del Pacífico, y Yuen Socarraz, con Leones del Escogido, de República Dominicana.

En el caso de Cepeda, se trata de su primera incursión en la pelota foránea y la noticia lo sorprendió gratamente mientras se prepara para el Mundial Sub-23, previsto a finales del presente mes.

“Es una tremenda alegría tener la oportunidad de vivir esta experiencia, pues es algo que uno espera siempre y tiene como meta desde que empieza a jugar.

“Espero llegar en buena forma porque no he dejado de entrenar en el año completo, mucho más en estos meses que me alisto para el Mundial Sub-23. Nos vamos el día 20 y, como es en México, ya me quedaría porque los entrenamientos de pretemporada empiezan el día 6”, comentó Geisel desde el estadio José Antonio Huelga.

El jardinero central de los Gallos, de 23 años, ha experimentado un vertiginoso desarrollo desde su debut en Series Nacionales hace cinco años. En la pasada campaña resultó pieza clave en la clasificación de su equipo al ubicarse entre los bateadores más destacados con 354 de average (92 hits, 15 dobles y 8 jonrones), 457 de OBP, 504 de slugging, 48 carreras impulsadas y 7 bases robadas en 10 intentos. Se destaca además por su potente brazo.

En el club mexicano compartirá equipo con sus compatriotas Carlos Juan Viera, lanzador tunero, y Guillermo Avilés, primera base granmense.

En el caso de Yuen Socarraz, se trata del primer pelotero cubano contratado por la Federación Cubana que se desempeñe en la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana y, de manera particular, su tercera experiencia luego de incursionar en la pelota canadiense (Panteras de Kitchener) y con la mexicana en la última temporada con los Olmecas de Tabasco y los Pericos de Puebla.

“Es sumamente importante para mí esta otra oportunidad a solo días de regresar de México. Ya dije que jugar allí fue espectacular, hacerlo ahora en Dominicana, que es posiblemente la liga más importante del Caribe, es lo máximo, son palabras mayores. Cuando miras las nóminas y la gente que juega allí, te das cuenta de eso; en tierra mexicana hablaba con los dominicanos y lo comentaban que allí juegan peloteros con experiencia de Grandes Ligas.

“Es un mundo desconocido para mí, pero hay que asumirlo, lo mío es jugar para seguir desarrollándome como lanzador. Desde que regresé me he mantenido preparándome para tratar de llegar en la mejor forma física al entrenamiento y luego poder enfrentar bien la temporada”.

Para Socarraz es otra compensación a su desempeño durante la Serie Nacional pasada, la mejor de sus 16 campañas. Fue segundo en efectividad con 2.63 PCL, obtuvo el mejor WHIP con 1.05 y fue segundo en ponches con 92. Terminó con 11 triunfos y 4 reveses en 99 y un tercio de entradas lanzadas, regaló solo 29 boletos y los contrarios le batearon para 211.