Pitcher espirituano Yankiel Mauris vuelve al box

Después de una molestia en su brazo de lanzar, que le impidió subir al box en la postemporada con los Gallos, el pitcher Yankiel Mauris Gutiérrez vuelve a la lomita, ahora como parte de la preselección cubana que se alista para intervenir en la venidera Copa del Caribe.

En estos momentos se encuentra entrenando en el estadio Victoria de Girón, de Matanzas, junto al resto de los lanzadores nominados.

“Me siento bien del brazo, aunque solo llevo dos semanas tirando”, comentó a Escambray desde la sede yumurina. Antes de venir para acá estuve entrenando en el estadio José Antonio Huelga, junto a Yuen Socarrás y Frederich Cepeda y el pasado viernes hice trabajo de bullpen”.

Al momento de iniciar los cuartos de final entre Sancti Spíritus y Pinar del Río, los Gallos no pudieron contar con los servicios de quien fue su paño de lágrimas durante la campaña regular por una molestia en su brazo derecho.

Según Yandy Rivero Rangel, el médico del elenco espirituano, tras la eliminación del conjunto de la postemporada a Mauris se le realizó un ultrasonido en el Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos que confirmó la lesión.

“Al no ser una lesión grave, más bien una mínima molestia, se le indicó tratamiento fisioterapéutico a base de magneto, láser e infrarrojo, y ya está bien”.

Durante la fase regular de la actual campaña, Mauris tuvo su mejor desempeño en Series Nacionales al trabajar en 28 partidos, todos como relevo, con 10 triunfos, 5 salvamentos y solo 2 reveses. En 58 entradas trabajó con una efectividad de 1.40 PCL, WHIP de 1.22 y los contrarios le conectaron para 250, ponchó a 38 hombres y regaló 18 boletos.

“Esperaba que me llamaran por el resultado que tuve en la Serie Nacional, pero como me lesioné pensé que no me iban a tener en cuenta al no saber qué tiempo me llevaría la recuperación. Al final pude recuperarme rápido y me sentí muy contento cuando me llamaron. Ahora trataré de ganarme el puesto en el equipo”.

Cuba se alista para intervenir en la Tercera Copa del Caribe, prevista del 17 al 24 de abril en Willemstad, capital de Curazao.

Además de Mauris, el jardinero espirituano Geisel Cepeda Lima integra la preselección que se alista para el evento.