Por precisar si la tromba de Sopimpa descendió o no a la superficie (+video)

La tormenta se produjo en los predios de Sopimpa, municipio de Fomento. (Foto: Radio Fomento).

Una tormenta local severa azotó en la tarde noche de ayer la zona montañosa del municipio de Fomento, donde provocó estragos en plantaciones de café y plátano y daños en cubiertas de algunas instalaciones, según nota del Centro Meteorológico Provincial a la que Escambray tuvo acceso.

De acuerdo con reportes de periodistas de Radio Fomento, la tormenta, acompañada de lluvias y fuertes vientos en racha, afectó nuevamente la zona rural conocida como Llano de la Torre, donde se concentra gran parte de la producción de la UBPC Sopimpa.

La comunicación del Centro Meteorológico Provincial precisa que aunque se observó una tromba en la altura “no pudo precisarse si descendió o no a la superficie”.

“En la tarde noche de ayer volvió a bajar otro rabo de nube en el Llano de la Torre. Esta vez se llevó 6 planchas de zinc, las arrastró nuevamente contra la yuca, que había picado anteriormente y nos mojó casi todo el tabaco que estaba sin amarre, más de 400 cujes, porque estábamos oreándolo en alto porque no ha dejado de llover ni un día en Sopimpa”, contó Maribel Granela, miembro de la Junta Directiva de la UBPC Sopimpa a la periodista María Lourdes Mendez Buide.

“Nuestro tabaco presentaba una excelente calidad, avalada incluso por los supervisores y representante de la Empresa de Tabaco, pero en estos momentos parte de la vega está en el pilón otra vez y no sabemos la calidad que podrá tener”, abundó la directiva.

Meteorología advierte que al igual que el tornado registrado hace 10 días en estos mismos predios, toda esta actividad está relacionada con las condiciones de inestabilidad atmosférica vespertina, típicas de esta época del año, con fuerte calentamiento diurno, suficiente contenido de humedad y factores locales.

Según el pronóstico del tiempo, para el día de hoy, el cielo estará parcialmente nublado desde horas de la mañana, incluso llegará a nublarse en horas de la tarde y hasta el anochecer, horarios en que se pueden presentar algunos chubascos y tormentas eléctricas.

Este jueves será nuevamente cálido, sobre todo en horarios de la tarde, cuando los valores máximos de temperatura rondarán los 30 y 33 º C en zonas llanas, mientras que en el macizo montañoso no excederán los 28 º C. En la noche descenderán para estar cercanos a los 24 y 27 °C, siempre inferior en zonas del Escambray.

(Con información del Centro Meteorológico Provincial)