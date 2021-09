¿Por qué ha faltado el hipoclorito en Sancti Spíritus?

Aunque Comercio asegura que no hay grandes dificultades con la falta del producto, los consumidores se quejan de la ausencia del mismo en los puntos radicados en la ciudad cabecera provincial

El hipoclorito resulta imprescindible para como parte de las medidas higiénicas en tiempos de COVID-19. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Más de una queja ha llegado por estos días hasta la Redacción de Escambray sobre la falta de hipoclorito en la red comercial de la cabecera provincial, un asunto que ahora mismo se torna decisivo ante los índices de propagación de la COVID-19 en este territorio y en el resto de la provincia.

José Ramírez Aguilar, el director de Comercio en el Grupo Empresarial de Sancti Spíritus, asegura que el hipoclorito solo ha faltado por una semana en algunos lugares de la ciudad de Sancti Spíritus, porque, a decir verdad, existen territorios que se han mantenido hasta con 10 000 litros en existencia del producto al uno por ciento.

“El problema es que los proveedores presentaron inestabilidad con la entrega debido a la falta de cloro, pero ya se inició una distribución por parte de los mismos y los municipios como Jatibonico, Yaguajay, Taguasco y La Sierpe comenzaron a recibirlo, el resto lo harán paulatinamente”, aclara el directivo de Comercio en Sancti Spíritus

Por el hilo de Ariadna, o mejor por el rastro del hipoclorito, Escambray llegó hasta la Unidad Empresarial de Base Gases Industriales, donde Abelardo Rodríguez Capote, su director, aseguró que por más de 15 días la entidad, una de las dos que abastece del desinfectante a las unidades del Comercio —la otra es la Papelera de Jatibonico—, estuvo sin recibir el cloro para la formulación del producto.

“Sucede que la planta de Sagua la Grande —explica Abelardo— que nos abastece de la materia prima estuvo paralizada, pero ya entraron los primeros 4 200 litros al 10 por ciento que luego de su procesamiento se duplican y se asignan al comercio minorista y en la planta de Jatibonico debe existir una cantidad superior. Ya comenzamos a distribuir por Tunas de Zaza y Guasimal, pero no pudimos continuar porque el chofer del carro especializado está en aislamiento y hasta que no reciba el resultado del PCR no puede incorporarse a esta actividad”.

Ante esta disyuntiva, la UEB Gases Industriales le planteó a Comercio que tratara de asumir con otros medios, como carros cisternas, la distribución de los 4 200 litros de hipoclorito que tienen en existencia para que no se atrase la entrega, sobre todo, en momentos en que la provincia vive uno de los episodios más críticos a causa del rebrote de la pandemia. Pero, según Rodríguez Capote hasta hoy continúan en espera de esa alternativa.

No obstante, el directivo de Comercio en el Grupo Empresarial afirmó que ya se procede a la recogida del desinfectante en la sede de la UEB Papelera de Jatibonico y así será en el resto de los días.

De cualquier forma, lo más importante es que el hipoclorito llegue a los clientes en tiempo porque es obvio lo imprescindible que resulta dicha sustancia para preservar la vida de las personas en tiempos de COVID-19.

La buena nueva en esta historia es que, según el director de Gases Industriales, existen garantías de la materia prima en la planta de cloro de Sagua la Grande, solo que las limitaciones ahora siguen relacionadas con el medio de transporte especializado para su traslado, algo que, por tratarse de un asunto de vida o muerte, no debiera demorar un minutos más.