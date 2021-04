Por segunda vez en la historia una mujer gana el Premio Oscar a la mejor dirección

La realizadora hace historia al recibir el galardón pues, por primera vez en 92 años, dos mujeres compitieron en ese apartado. (Foto: PL.)

Casi puede decirse que la realizadora china Chloé Zhao bailó en casa del trompo, pues además de inscribirse como un suceso poco común, es la segunda vez que una mujer gana el Premio Oscar a la mejor dirección de una película, reconocimiento que revela no solo la calidad del filme, sino también el innegable talento cinematográfico de la cineasta.

En la reseña de la agencia cubana Prensa Latina se acota que Chloé Zhao hace historia al obtener uno de los principales galardones de cuantos otorga el certamen de los Oscar y por primera vez en 92 años dos mujeres compitieron en ese apartado, distinción que solo otra mujer, Kathryn Bigelow, había obtenido antes con la cinta En tierra hostil, de 2008.

La realizadora china Chloé Zhao ganó el Oscar en la ceremonia que tuvo lugar este 25 de abril en la categoría de Mejor Dirección por la película Nomadland, cuya trama relata sobre la exploración de un estilo de vida nómada y alejada de convenciones sociales en Estados Unidos.

Según el reporte de Prensa Latina, al llevarse el Premio Chloé Zhao se impuso sobre Thomas Vinterberg, por Otra ronda —ganadora en esta edición como Mejor Película Internacional—; David Fincher, por Mank; Lee Isaac Chung, por Minari. Historia de mi familia, y la otra mujer nominada Emerald Fennell, por Una joven prometedora.

La cineasta acumula otros lauros en el Critics Choice Award, los Independent Spirit, el León de Oro, el Bafta, el Globo de Oro y el premio del sindicato de directores por una cinta en la cual su protagonista, la actriz Frances McDormand, se infiltra en comunidades nómadas reales y retrata los efectos de la crisis económica de 2007 y el neoliberalismo, mediante la descripción de la precariedad y la pobreza.

La película Nomadland fue estrenada en septiembre del pasado año y, de acuerdo con el reportes de la prensa especializada arrasó en los Premios Globos de Oro (Estados Unidos), Bafta (Reino Unido), el Festival Internacional de Cine de Venecia (Italia), entre otros; en tanto, compitió para este certamen de los Oscar en el apartado de mejor película con los fimes El juicio de los 7 de Chicago, El padre, Judas y el mesías negro, Mank, Minari, Una joven prometedora y Sonidos de metal.

En los lauros sobresale la selección de Anthony Hopkins, quien a los 83 años se llevó a casa la estatuilla como el mejor actor por su papel en “The Father”, y es ahora el actor de mayor edad en ganar un Premio de la Academia de Actuación.

Por otra parte el actor inglés Daniel Kaluuya mereció hoy el Oscar al mejor actor de reparto por su papel de Fred Hampton, presidente de los Panteras Negras de Chicago en la película Judas y el Mesías Negro.

El filme Otra ronda, el drama danés dirigido por Thomas Vinterberg, recibió la estatuilla a Mejor Película Internacional; la cinta británica El Padre, realizada por Florian Zeller alcanzó el Oscar al Mejor Guion Adaptado y la inglesa Una joven prometedora, de Emerald Fennell al Mejor Guion Original.

La producción audiovisual La madre del blues, película estadounidense de drama y musical dirigida por George C. Wolfe se alzó en dos categorías Mejor Vestuario y Mejor Maquillaje y Peluquería.

De acuerdo con los reportes de prensa la gala de la edición 93 de los Premios Oscar estuvo antecedida de un año de salas y carteleras prácticamente vacías y consecuencias negativas ocasionadas por la pandemia de COVID-19 para la industria cinematográfica, de ahí que se apartó esta vez de sus formatos tradicionales de agasajo y premiación, al punto que la temporada de galardones de Hollywood concluyó dos meses después de la fecha habitual.

Además de ese retraso, acota el reporte de Prensa Latina, la ceremonia incluyó como locaciones a Los Ángeles, en Estados Unidos; Londres, en Reino Unido y París, en Francia.

Lista completa de ganadores de los Premios de la Academia, en su 93ra edición, que se entregaron el domingo en Los Ángeles.

Mejor película: “Nomadland”.

Dirección: Chloé Zhao, “Nomadland”.

Actor: Anthony Hopkins, “The Father”.

Actriz: Frances McDormand, “Nomadland”.

Actor de reparto: Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”.

Actriz de reparto: Yuh-Jung Youn, “Minari”.

Cinematografía: “Mank”, Erik Messerschmidt.

Guion adaptado: Christopher Hampton y Florian Zeller, “The Father”.

Guion original: Emerald Fennell, “Promising Young Woman”.

Música original: “Soul”, Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste.

Canción original: “Fight For You” de “Judas and the Black Messiah”, música de H.E.R. y Dernst Emile II, letra de H.E.R. y Tiara Thomas.

(Con información de Prensa Latina)