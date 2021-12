Premiada la autenticidad artesanal (+fotos)

Diferentes técnicas convergen en el Salón Provincial Crearte. (Fotos: Lisandra Gómez/Escambray)

El encaje de bolillo, tejido con fibras, cerámica, bordados, calados canarios, entre otras técnicas nacidas de las manualidades se dan cita en el XXV Salón Provincial Crearte.

La sala principal de la Galería de arte Oscar Fernández Morera, de Sancti Spíritus, es testigo de las piezas de más de 40 creadores.

Antes de abrir sus puertas, el jurado de la cita, auspiciada por la filial espirituana de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA), confirió menciones y lauros a las mejores propuestas presentadas.

El tercer premio recayó en Viazzy Sanfiel Espinosa por una escultura, mientras que el segundo fue a las manos de Magali Prieto Rojas por crear auxiliada del bordado y el primero resultó para Ilén Bernal Pinto por un conjunto de banderas hechas por la técnica del ñandutí.

“Se presenta siempre lo que cree más importante. Esas banderas surgieron de una investigación que realicé, luego de que me invitaran a exponer en la Casa del Joven Creador. Utilizo el encaje de Tenerife pero como lo hacen en Paraguay. De ahí el nombre. Es muy tradicional en Cabaiguán y Trinidad, donde aprendí. Estudio mucho y agradezco a las personas que me han ayudado al arte textil”, expresó a Escambray la ganadora.

La joven artesana Ilén Bernal Pinto mereció el primer lauro.

Este importante reconocimiento la ha estimulado para seguir experimentando en el mundo artesanal.

“Quiero seguir trabajando la línea de los cuadros porque me interesan las artes visuales. Me inspiran mucho las imágenes y con los hilos hago como si las pintara. Por supuesto, que no dejaré a un lado las bisuterías y confecciones para vestir”.

Igualmente, en la inauguración del Salón se confirieron las menciones a Marta Elena Fernández, Marcos Ruiz, Zaida Ramos y el dueto Rolando Valle y Juana Hernández.

La creación merecedora del segundo lauro se hizo mediante el bordado.

Además, las filiales de la Sociedad Cultural José Martí y el Fondo Cubano de Bienes Culturales obsequiaron lauros colaterales.