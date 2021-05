Producidas en Sancti Spíritus casi 400 toneladas de pasta de tomate

La campaña concentró el pico de procesamiento desde finales de marzo. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En medio del atraso en la maduración y alguna que otra parada industrial, la zafra del tomate en Sancti Spíritus enderezó su rumbo y, aún sin concluir el calendario de molida, reportaba hasta el 28 de abril más de 3 300 toneladas procesadas, cifra superior en casi un 30 por ciento a la planificada para la campaña enmarcada entre febrero y este mes de mayo.

Juan Carlos Guzmán Furgel, director de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Conservas y Vegetales Sancti Spíritus, declaró a la prensa que se sobrecumple el programa pactado con la Agricultura —aunque ese nivel de procesamiento representa prácticamente la mitad de los mejores años productivos de la planta—, con una fabricación de pasta de tomate de 390 toneladas hasta el momento, ligeramente superior a lo previsto; este renglón reviste gran importancia por su aporte a la sustitución de importaciones y a la industria conservera nacional.

Sin desconocer el engranaje agroindustrial que demanda la campaña, prevalecen insatisfacciones en algunos productores que tuvieron afectaciones con el tomate en los campos, ante lo cual el directivo reconoce que “la fábrica cumplió los contratos con la Agricultura, puede habérsele podrido tomate a algún campesino porque no se lo recogió Acopio, pero no hemos cerrado la industria y no hemos tenido problemas”.

Algo poco habitual para una campaña de este tipo fue recibir tomate de ensalada en aras de reducir pérdidas en los campos; “cuando se le hizo la prueba de sólido mostró características idóneas, lo aceptamos y lo procesamos junto a las variedades sembradas para la industria”, explicó Guzmán Furgel.

Añadió también que, pese a algunas roturas en el período de molida, la industria no dejó de recibir el tomate de los campos; en tanto, continuará el procesamiento algunos días más, para luego alistar la misma línea a fin de comenzar la zafra del mango a mediados de mayo.