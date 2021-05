Promueven campaña en Nueva York para enviar jeringuillas a Cuba

La nación caribeña necesita unos 20 millones de jeringuillas para vacunar a toda su población. (Foto: PL)

Organizaciones estadounidenses impulsan este 27 de mayo una campaña solidaria para recaudar dinero con el fin de enviar más de tres millones de jeringuillas a Cuba, de cara a la vacunación masiva antiCovid-19 en la isla.

Saving Lives Campaign y Global Health Partners promueven la iniciativa dirigida a suministrar esas herramientas médicas vitales, y para ello también cuentan con el respaldo de US Women and Cuba Collaboration.

La nación caribeña necesita unos 20 millones de jeringuillas para vacunar a toda su población contra la Covid-19, recalcaron los organizadores de la campaña.

Por medio del sitio digital ghpartners.org/syringes4Cuba/ se pueden realizar donaciones, las cuales serán destinadas a la compra de esos insumos médicos que luego enviarán a la isla.

US Women and Cuba Collaboration apuntó que esta campaña solidaria es parte de la lucha contra el bloqueo de Estados Unidos y ayudará a salvar millones de vidas.

Según destacó Global Health Partners, Cuba ha desarrollado cinco candidatos vacunales contra la Covid-19 y dos ya se encuentran en fase III de ensayos clínico y se utilizan en una intervención sanitaria en la población.

La isla también cuenta con un sistema de salud bien desarrollado para distribuir las vacunas, pero carecen del suministro de jeringuillas necesario en la inmunización de sus 11,3 millones de habitantes, añadió en un comunicado.

Asimismo, detalló, el Estado caribeño proyecta producir 100 millones de dosis para cumplir con su compromiso de compartirlas con naciones pobres y en desarrollo.

‘Por favor, acompáñenos ahora para mostrar su solidaridad con un país que ha hecho tanto por la salud de su propia gente y por las comunidades que luchan en todo el mundo.’

Solo durante el año pasado, Cuba envió tres mil 700 trabajadores de la salud, en 52 brigadas médicas internacionales, a 39 países abrumados por la pandemia de la Covid-19, recordó Global Health Partners en su sitio digital.

Esas brigadas han salvado vidas durante los últimos 15 años en 53 países que enfrentan desastres naturales y epidemias graves, como la crisis del ébola en África occidental, subrayó.

Por eso, indicó la entidad, es tan importante retribuir a esa isla con otros gestos solidarios.

Global Health Partners precisó, además, que ya obtuvo la licencia necesaria del Departamento de Comercio de Estados Unidos para enviar 10 millones de jeringuillas a Cuba.