Que nunca falten entre los cubanos la unidad, el respeto y el amor por la vida

«El que quiera ver cómo está Cuba, cómo se vive en Cuba, cómo cada día este pueblo construye páginas de heroísmo, cómo este pueblo en medio de las circunstancias ha enfrentado la pandemia, cómo un gobierno todos los días está volcado a trabajar con los temas que más afectan a la población, podrá ver cuán diferente es el mundo por el que nosotros apostamos, el mundo que queremos construir». Así, invitando a quienes quieran llegar al fondo de la verdad, se expresó en la tarde de este martes, desde el Palacio de la Revolución, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Sus palabras, que forman parte de una argumentada denuncia, tuvieron lugar durante la habitual reunión del Grupo temporal de trabajo del Gobierno para el enfrentamiento a la COVID-19, la cual también estuvo presidida por el primer ministro, Manuel Marrero Cruz, así como por el presidente de la Asamblea Nacional, Esteban Lazo Hernández.

El Jefe de Estado expresó que «no siempre tenemos todos los resultados que necesitamos porque no siempre disponemos de los recursos necesarios, porque también nos los bloquean», pero, como también él dijo, la brújula sigue siendo «la realidad de prosperidad que queremos para nuestro pueblo».

Las motivaciones que mueven los esfuerzos de la Cuba en Revolución, ese empeño «desbarata, destruye toda la perversidad de los planes del imperio, de los planes de la mafia cubano-americana que se empeña en impedir que pueda reanimarse un diálogo de respeto, de iguales, sin medidas restrictivas, sin medidas coercitivas entre dos países que son muy diferentes en lo ideológico, pero que son geográficamente cercanos y que podrían tener una relación totalmente civilizada, sobre la base de un respeto mutuo. Esos, subrayó, «son los argumentos, las convicciones que tenemos que seguir defendiendo, y para las cuales tenemos que seguir mostrando nuestra firmeza y nuestras verdades».

Díaz-Canel explicó a los presentes en el encuentro –incluidas las autoridades de todas las provincias y del municipio especial Isla de la Juventud, a través de videoconferencia–, que debe tenerse claridad sobre los programas con que el enemigo «pretende desestabilizarnos, y donde se está llevando un gran chasco».

El dignatario afirmó que el enemigo de la Revolución «está pretendiendo complicarnos en dos escenarios»: el primero tiene que ver con la COVID-19 y la apuesta a que ese «se siga complicando y que nosotros no tengamos capacidad para enfrentar con éxito la pandemia», algo ante lo cual, alertó, «tenemos que seguir intensificando las medidas, tenemos que seguir fortaleciendo los protocolos, la exigencia, la manera de hacer y, sobre todo, de asegurar la vacunación».

En tal sentido, el Primer Secretario del Comité Central del Partido insistió en la importancia del aislamiento físico, del aislamiento social, del distanciamiento social y de las medidas que se han planteado. «El otro objetivo al que está apostando el enemigo, denunció Díaz-Canel Bermúdez, es crear intranquilidad social, incertidumbre. La campaña que hay en las redes sociales es una campaña irritante, totalmente mentirosa, calumniosa».

El Presidente afirmó que «las convocatorias en redes sociales son totalmente agresivas, llamando a asesinato, llamando a linchamiento, amenazando, llamando a la destrucción de instalaciones, llamando al atentado contra viviendas de personas, y en particular de personas identificadas como revolucionarias».

«O sea, que ese discurso de que el gobierno está reprimiendo manifestaciones pacíficas, o ese pedido que hacen de que Cuba o el Gobierno respete la opinión de sus ciudadanos es una total mentira y es una total calumnia. Los que se están manifestando no se están manifestando de manera pacífica. Están llamados por el odio que les ha ido inculcando toda esa estrategia de subversión tan indignamente montada, tan perversa, tan malvada, que ha sido montada en las redes sociales».

El dignatario afirmó que se trata de «un terrorismo mediático, por lo tanto, algún día estaremos discutiendo ante el mundo también –y yo creo que Bruno, nuestro Canciller, lo ha estado denunciando con mucha fuerza–, estaremos denunciando que los que se plegaron en este momento a esas campañas lo hicieron apoyando el terrorismo».

«Si alguien debería estar en una lista de terroristas, o de países que apoyan el terrorismo, serían todos los que se han prestado para el jueguito del imperio. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener mucha calma, paciencia y serenidad».

«No nos dejemos intoxicar por las redes sociales, dijo, porque ahí lo que pretenden construir es una realidad que no es la que estamos viviendo. Han construido la realidad de una Cuba desordenada, ingobernable, que está de estallido en estallido; y han sido tan

cínicos, tan mentirosos, son tan débiles de mente, que no pueden exponer un argumento con seriedad, que ridículamente han acudido a poner fotos, argumentos e informaciones que son nuestras y que no son de ellos».