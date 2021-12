¿Quién dice que no hay limón en Sancti Spíritus? (+fotos)

“Cualquier día puedes recoger una tonelada de limón; en los momentos pico es mucho más”, asegura Juan Ramón Oliva. (Foto: José Luis Camellón/Escambray)

Al limón se le extraña todos los días en la mesa familiar y en las calurosas tardes de verano; no cuesta nada pensar que décadas atrás lo tuvimos, junto a la naranja y otros cítricos, al alcance de la mano y del bolsillo, también. No debemos olvidar que entre enfermedades, carencias financieras, malos manejos y decisiones, el cultivo en Sancti Spíritus casi desapareció. Hoy cuando se encuentra un limón criollo en estado natural en una tarima o venta callejera, su costo agria tanto la billetera que coquetea con lo impagable.

A nivel nacional la provincia no fue una plaza principal en la producción del cítrico; no obstante, en otros tiempos su presencia formó parte del paisaje agrícola del territorio. Entonces lo raro era que hasta en el patio de una casa no hubiera una mata de limón.

Luego de estar prácticamente extinguido de los programas agrícolas, hace cuatro años cobró vida un proyecto a nivel de país dirigido a localizar áreas y productores que pudieran asumir el rescate del limón. En la provincia la iniciativa incluyó a campesinos de Jatibonico y Yaguajay; mas, las características del suelo terminaron enmarcándola en una cooperativista de Meneses.

LOS LIMONES DE JUAN RAMÓN

Son apenas 8 hectáreas con unas 3 000 matas de limón persa; es una plantación nacida del proyecto para resucitar el cítrico, no llega a los tres años de vida y, por mucho, lo mejor de este cultivo en todo Sancti Spíritus. El campo parece una postal de Jagüey Grande en otros tiempos, no le falta una mata. Es la viva estampa de que recuperar el limón no es un imposible cuando la voluntad se convierte en el recurso principal y la ciencia aporta posturas sanas.

Bastaría decir que allí cada mata se riega a mano llevando el agua en tanque con una yunta de bueyes, pues ni siquiera con la supuesta preferencia que le concede el proyecto, ni con tener el tendido eléctrico a metros del pozo, ha triunfado la electrificación del riego; de manera que la única plantación de limón consolidada en la provincia y con apreciable producción a pesar de su corta edad, corre el riesgo de producir menos y hasta perderse por esas incongruencias de no darle respaldo y prioridad a un cultivo ya establecido. En Meneses hay limón, pero puede morir de sed.

Juan Ramón Oliva Arias, usufructuario de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Antonio Maceo, es un productor emprendedor que ha utilizado las medidas para dinamizar la agricultura. Revela que no lo pensó dos veces para atrapar la idea del proyecto; “hasta loco me decían en el pueblo”, como si atreverse a sembrar limón fuera una guerra perdida por adelantado.

Es la viva estampa de que recuperar el limón no es un imposible cuando la voluntad se convierte en el recurso principal y la ciencia aporta posturas sanas.

¿Por qué tú si pudiste triunfar en el rescate del limón?, indagó Escambray.

“La idea de este proyecto era dispersar por todo el país pequeñas plantaciones para ver dónde se podía rescatar el cítrico, que es difícil. Asumí en la finca las 8 hectáreas de la provincia para poder salvar el cultivo, no tenía ninguna experiencia, pero la busqué en otros lugares, a través de Internet me documenté sobre la plantación en países como México, que es la capital del limón en el mundo, e intercambié con especialistas.

“Esto lo he hecho en medio de la situación que ha vivido el país, usando métodos alternativos, productos biológicos, la cal, el agua de jabón, abonos orgánicos, todo eso ha dado resultado. La plantación tiene dos años y medio y algo que nadie esperaba fue que a los nueve meses ya pariera tres toneladas de lima persa.

“Te puedo asegurar que no ha sido fácil, si un año tiene 365 días, aquí hay que estar 366. Lleva muchas atenciones, poda dos o tres veces al año, se hace difícil mantenerlo limpio con la escasez de herbicidas, entonces no queda otra que hacerlo a guataca; tengo varios hombres permanentes aquí y eso implica gastos diarios.

“No ha dejado de producir, en la etapa de julio a octubre, que es la mejor, obtuve un rendimiento de 27 toneladas por hectárea, y se plantea que en el cultivo en óptimas condiciones sea 30 toneladas; también que a partir de los cinco años es que empieza el esplendor productivo; sin embargo, se ha demostrado que en este terreno se da el limón y que se pueden tener plantaciones en Sancti Spíritus”.

PROYECTO DE PAÍS EN RIESGO

Hasta ahora el productor de la CCS Antonio Maceo se las ha arreglado aplicando cuanta alternativa ha tenido a mano para controlar las plagas y evitar que las enfermedades malogren la única plantación extendida de limón en Sancti Spíritus; sin embargo, la falta del riego estable la amenaza.

“El área se concibió para instalar un sistema de riego, desde hace dos años está el proyecto para la electrificación, pero no se concreta. Hasta ahora en seca la he podido mantener regando a cubos de agua tres o cuatro veces al mes, pero eso es insostenible, además, la mata es más grande y lleva más humedad. No es solo que decaiga la producción, es que la planta puede dañarse, solo la inversión de las posturas sobrepasó los 70 000 pesos”.

“Se nos dio la tarea, hemos logrado el cultivo, creo que sería una lástima perderlo, pues causaría daños no solo a mí como productor, también a la economía porque ya le hemos ofertado este limón al Turismo en Trinidad a través de Frutas Selectas, tenemos contratos con hoteles en cayo Santa María y en Varadero; todo eso es sustituir importaciones. Contamos con una minindustria para procesarlo y ofertarlo como jugo a la población en Sancti Spíritus y otras provincias; además de que le garantizo la materia prima para igual procesamiento a otros municipios”.

Noelvis Cañizares Valdivia, especialista de Frutales en la Delegación Provincial de la Agricultura, confirma que con el proyecto se busca abastecer del cítrico al Turismo en época y fuera de época y no tener que importarlo, tampoco que Sancti Spíritus tuviera que ir a otro territorio del país a adquirirlo.

A propósito de la falta del riego que pone en peligro la plantación, el especialista precisa que las gestiones no han faltado: “Sabemos que hay limitaciones con los transformadores, pero lo cierto es que no se ha electrificado el pozo, con bastante caudal de agua; esa solución es a nivel de municipio, le corresponde a la entidad eléctrica y a la Empresa Agropecuaria Obdulio Morales; ya está el cultivo y si un apoyo le falta es instalar la corriente, porque en la provincia no hay otra área como esa; no debemos perderla”, alertó.

Ante la incertidumbre aparecen interrogantes: ¿se habrán sacado todas las cuentas?, ¿se ha pensado como país?, ¿acaso las toneladas de limón que pueden salir de ese campo para reducir importaciones no justifican la adquisición de un transformador?, ¿tendrá Sancti Spíritus una inversión de riego más oportuna y segura que esta, después de revivir un cultivo casi extinguido?

Las producciones han permitido el procesamiento del cítrico y su comercialización en la provincia y otros territorios del país.

¿Será posible que el limón regrese un día a la oferta popular en Sancti Spíritus?, preguntó Escambray al especialista.

“Como no tenemos empresas especializadas en cítricos se está desarrollando un programa a partir de la experiencia de este campesino, porque en realidad en productores aislados nunca se había decidido fomentar el cultivo; sería extender el limón persa en áreas de los municipios de Sancti Spíritus, Trinidad y Fomento, pero con garantía de los recursos para evitar que nos pase lo de la falta de electrificación. Aunque la condición mayor para rescatar el cultivo es la voluntad de hacer, ahí está el principal mérito de Juan Ramón Oliva; eso es de admirar y reconocer”, dijo el especialista.

En tiempos en que en Cuba y otras partes del mundo el cítrico ha sido devorado por enfermedades, resulta raro —aun cuando le falta el riego—, ver una plantación de limón de tal envergadura; entonces cuesta entender que el campesino pida más tierra para ampliarla y se desaproveche la oportunidad, porque tan escaso como el limón, están los productores que quieran sembrarlo.

“Con la experiencia que tenemos —afirmó Juan Ramón— estamos dispuestos a si se nos dan otros terrenos por aquí mismo extender el cultivo, incluso plantar otros cítricos tan demandados también por el turismo y la población; voluntad hay, falta la tierra”.