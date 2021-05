¿Quién fue el eminente cirujano pediátrico que murió por COVID-19 en Cuba?

Cuba lamenta el fallecimiento del cirujano pediátrico Pedro Vilorio Barrera.

Debido a complicaciones asociadas a la COVID-19, falleció el notable profesor Pedro Vilorio Barrera, gran impulsor de la Cirugía Pediátrica en Cuba, a los 85 años de edad.

La comunidad de cirujanos pediátricos del país manifestó su profundo dolor por el deceso de Vilorio Barrera, quien ostentaba al morir, este 26 de mayo, los títulos de Especialista de II Grado en Cirugía Pediátrica y de I Grado en Pediatría, así como las categorías de Profesor Titular y Consultante.

Nacido el 3 de agosto de 1935 en la antigua provincia de Las Villas, Vilorio en 1953 se trasladó a La Habana para estudiar la carrera de Medicina, y desde el primer año de la misma, comenzó a trabajar como alumno en el Hospital Universitario General Calixto García; desde esa fecha se vinculó, desde el punto de vista político, al Partido Socialista Popular.

Durante el tercer año de la carrera, en 1956, se produjo el cierre de la Universidad, a partir del comienzo de la lucha revolucionaria en la Sierra Maestra, y en 1957, debido a presiones familiares, viajó a los Estados Unidos para continuar los estudios de Medicina.

Llegado el triunfo de la Revolución, regresó de inmediato a Cuba, y se incorporó al Ejército Rebelde como soldado sanitario; retomó entonces la carrera de Medicina, que alternó con su trabajo en las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).

En 1961 comenzó el internado de Pediatría en el Hospital Militar Carlos J. Finlay, de La Habana; en 1962 se graduó de médico y pasó a realizar el postgrado en las Fuerzas de Combate Sierra Maestra, en el Hospital Militar del Caney de las Mercedes, el cual inauguró y llegó a ser director, así como en el hospital de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos.

El doctor Vilorio Barrera en 1963 comenzó la residencia en Pediatría en el Hospital Carlos J. Finlay, con el grado de Teniente médico de las FAR, y en 1964 fue nombrado Instructor de la Cátedra de Pediatría; asumió la docencia de alumnos de Medicina en su rotación por esa especialidad de la cual se graduó en 1966; posteriormente fungió como jefe del servicio de Respiratorio y Miscelánea.

En el Hospital Pediátrico William Soler en 1969 realizó la segunda residencia; esta vez en Cirugía Pediátrica, la cual se implementaba por primera vez.

En 1972 el eminente médico cubano inauguró el servicio de Cirugía Pediátrica del Hospital Militar Carlos J. Finlay, donde fue su jefe durante 10 años, con excelentes evaluaciones como cuadro.

Durante este período cumplió misiones internacionalistas como cirujano militar en Angola y en Etiopía.

Desde 1982 se trasladó al Hospital Pediátrico William Soler y allí asumió las funciones de la docencia del servicio de Cirugía Pediátrica; pasó a la reserva de las FAR con el grado de Teniente Coronel, y en esa institución Vilorio laboró hasta su jubilación en 2018, por motivo de enfermedad.

Pedro Vilorio Barrera fue nombrado como jefe del Grupo Nacional de la especialidad en el Ministerio de Salud Pública desde su creación en 1990, labor que desempeñó durante 15 años; también fue miembro fundador y vicepresidente de la Sociedad Cubana de Cirugía Pediátrica, desde su constitución en 1994.

Entre otros múltiples aportes el sobresaliente cirujano pediatra cubano fue fundador en 1993 de la Comisión Nacional de Cirugía por mínimo acceso del Minsap y de esa rama médica en Pediatría en el país.

Además, fue el artífice de la introducción y desarrollo en la nación antillana del trasplante hepático pediátrico, de la cirugía de la vía aérea, entre otros programas y técnicas quirúrgicas de avanzada.

Desde 1976 integró las filas del Partido Comunista de Cuba, y fue secretario de su comité en el Hospital William Soler.

Vilorio Barrera fue autor de más de 50 trabajos publicados en revistas nacionales e internacionales y tutor y asesor de más de 40 tesis de especialidad en Cirugía Pediátrica.

Fue miembro del comité editorial de la Revista Cubana de Pediatría desde 1990 y de la Sociedad Iberoamericana de Cirugía Pediátrica; Miembro de Honor de la Sociedad Dominicana de Pediatría y de la Sociedad Venezolana de Cirugía Pediátrica.

Entre las múltiples condecoraciones militares y civiles que recibió el profesor Vilorio Barrera se destacan las medallas por V-X-XV-XX años en las FAR; Servicios Distinguidos en las FAR; 50 Aniversario de las FAR; Medalla de Combatiente Internacionalista de II Grado; de Trabajador Internacionalista; y la Medalla Piti Fajardo por 25 años en Salud Publica, entre otras.

(Con información de la ACN)