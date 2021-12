¿Quiénes pretenden torpedear el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba?

En Bruselas se puso de manifiesto una vez más la colusión entre personeros de la contrarrevolución cubana en España y otras naciones del Viejo Continente, con sus iguales de la llamada comunidad cubanoamericana en Estados Unidos.

Quien creó el primer torpedo lo hizo pensando en un submarino, pues ambos, el sumergible y el citado proyectil explosivo, se presuponen como el clavo y el martillo, pero el uso del artefacto letal ha devenido también metáfora para quienes quieren frustrar o echar por tierra un empeño las más de las veces loable como puede ser el entendimiento y la solidaridad entre las naciones.

Eso es justamente lo que ha venido ocurriendo por estos días en el Parlamento Europeo, donde de las últimas seis reuniones, en tres de ellas un grupo de diputados de derecha que representan a lo más reaccionario de la Europa comunitaria desde los tiempos de Adolf Hitler, y adictos a Washington, se han propuesto torpedear los acuerdos suscritos entre Cuba y la Unión Europea para dejar atrás el ominoso período de la llamada “posición común” de la UE y Estados Unidos hacia la isla.

En específico, este jueves 16 de diciembre de 2021 tuvo lugar en Bruselas, capital belga, el sexto de estos encuentros en el cual se puso de manifiesto una vez más la colusión entre personeros de la contrarrevolución cubana en España y otras naciones del Viejo Continente, con sus iguales de la llamada comunidad cubanoamericana en Estados Unidos.

No tienen en Europa razón ni moral esos mercenarios con patente de altos funcionarios para seguir haciendo daño a las mejoras causas por la armonía y el entendimiento entre los pueblos, llevados por ambiciones personales a una destructiva política de sembrar cizaña, fomentar odios y romper consensos en una época en extremo turbulenta y peligrosa en la historia de la humanidad, cuando cualquier cálculo erróneo puede llevar a la desaparición de la especie humana.

Al parecer, algunos, si no todos estos personajes se regodean en su coqueteo filo fascista haciendo honor a su origen de casta como ocurre en Europa occidental, mientras otros, renegados de la porción oriental del propio continente, se deleitan en un ejercicio de genuflexión ante el amo ultramarino, como antes hicieron ante el III Reich, pues no pocos de sus antecesores históricos abrieron el camino a la agresión hitleriana y luego le ofrecieron resistencia pírrica. Parece que, evidentemente, hay por ahí quien no sabe o no puede vivir sin amo.

Las primeras respuestas les llegaron a esos eurodiputados en el seno del propio Parlamento Europeo cuando el español Manu Pineda y colegas de Bélgica, Grecia y otros países tomaron los micrófonos para replicar con verdades irrebatibles los supuestos argumentos del grupo proclive a Washington que ha dado tribuna en ese órgano a elementos cavernarios cubanos, la mayoría residentes en el exterior.

Pineda y sus homólogos echaron por tierra la supuesta preocupación de los citados personeros que dicen inquietarse por la situación de los derechos humanos en Cuba y hacen la vista gorda ante el bloqueo criminal de Estados Unidos contra el pueblo cubano y lo que está sucediendo ahora mismo en países de la Unión a propósito del trato injusto y discriminatorio contra los migrantes, las minorías y los sectores de izquierda.

Cuba ha denunciado con firmeza estos intentos reiterados de retrotraer al pasado el camino de acercamiento emprendido hace algún tiempo entre la isla y la Europa de los 27 para llevar de nuevo a esa comunidad a la hostilidad, la injerencia y la confrontación hacia el país caribeño, en tanto su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla, fustigó en duros términos esas maniobras destructivas, cuando expresó que el Parlamento Europeo no tiene moral para acusar a Cuba de violar los derechos humanos y agregó en su cuenta en Twitter: “El Europarlamento no tiene autoridad moral para condenar a #Cuba cuando ignora graves y flagrantes violaciones de DDHH en muchos lugares, particularmente en EEUU y en Europa. Revela su vínculo con planes desestabilizadores vs nuestro país, promovidos con fondos federales de EE.UU.”.

Se trasluce con claridad meridiana que el propósito de la nueva maniobra no es otro que entorpecer las relaciones entre la mayor de las Antillas y la UE y socavar la implementación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre las partes; esto, cuando en los propios Estados Unidos crece el consenso acerca de la necesidad de empezar a cumplir de una vez las promesas electorales del actual presidente hacia Cuba, con su eliminación de la lista de naciones que fomentan o apoyan el terrorismo, así como el reinicio de los vuelos a distintos aeropuertos cubanos y la autorización de enviar remesas.

Lo anterior forma parte de las peticiones contenidas en una carta recién enviada a Joe Biden por más de un centenar de congresistas, en la cual lo instan a retomar hacia Cuba la línea emprendida durante la administración de Barack Obama, en la cual él, Biden, ocupó la vicepresidencia.

En un momento en que la tendencia aperturista hacia Cuba cobra fuerza en algunos medios de prensa, en sectores políticos del Congreso norteamericano y el partido demócrata, la maniobra anticubana en el Europarlamento parece naufragar como el submarino de marras y ello, naturalmente, no se aviene con el afán de torpedear una línea de acción que, sin lugar a dudas, sería más que beneficiosa para el entendimiento y el progreso de nuestros pueblos.