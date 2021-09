Recibe Díaz-Canel a campeones paralímpicos de Tokio (+ fotos)

Díaz-Canel dio la bienvenida al colectivo que completó el regreso de los participantes cubanos a la magna cita japonesa. (Foto: PL)

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recibió este lunes al grupo final de la delegación nacional asistente a los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020.

Díaz-Canel dio la bienvenida al colectivo que completó el regreso de los participantes cubanos a la magna cita japonesa, encabezado por la velocista Omara Durand, tres veces reina bajo la sombra de los cinco aros.

En el Aeropuerto Internacional José Martí, el mandatario antillano agasajó a la ocho veces campeona paralímpica Durand, junto a su guía Yuniol Kindelán, así como al titular del salto largo Robiel Yankiel Sol (T46) y el medallista de plata en esa propia prueba de la clase T12, Leinier Savón.

Cuba alcanzó en Tokio 2020 cuatro de oro, una de plata y otra de bronce, pese a solo presentar a una delegación de 16 deportistas.

Atletas paralímpicos inspirados en legado de Fidel y Raúl Castro

Durand y su guía Yuniol Kindelán reciben el saludo del presidente cubano a su retorno a la Patria. (Foto: PL)

Los éxitos alcanzados por los atletas paralímpicos cubanos en Tokio 2020 estuvieron inspirados en el legado de Fidel Castro y Raúl Castro, afirmó Omara Durand, triple campeona en la cita multideportiva.

En la ceremonia de recibimiento en el Aeropuerto Internacional José Martí, Durand destacó que el homenaje a ambos líderes se fundamente en el respaldo incondicional que ambos les han profesado a atletas y personas con discapacidades físicas.

Además, agregó que la participación de ellos en la justa paralímpica japonesa rinde tributo también a la resistencia del pueblo cubano frente al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos.

Asimismo aseguró que toda la delegación se siente honrada de defender a su país sin límites en cada terreno competitivo, tal y como lo hicieron ahora, a pesar de los obstáculos provocados por la COVID-19.

‘Más allá de las medallas ganadas y quedar en el lugar 35 por países, nos emociona la voluntad demostrada en cada presentación, y las alegrías que pudimos entregar a nuestro querido pueblo’, sostuvo la recordista mundial de 200 metros.

Durand, campeona además en 100 y 400 metros categoría T-12, agradeció el respaldo de entrenadores, familiares y autoridades deportivas, pero sobre todo, dijo, al presidente Miguel Díaz Canel, allí presente, por sus mensajes constantes de apoyo.

Nuestra actuación en Tokio demuestra que la obra del deporte continúa incluso, en las más adversas condiciones, ratificó Durand, elegida para integrar el Consejo de Atletas del Comité Paralímpico Internacional.

Por su parte, el primer viceministro de la República, Jorge Luis Perdomo, resaltó la importancia de los triunfos obtenidos en la cita, gracias a la valentía, constancia y voluntad para afrontar el reto.

‘Ustedes han sido continuadores de la relevante actuación de sus compañeros en los Juegos Olímpicos de Tokio, regalando nuevos éxitos en la rica historia de nuestro deporte en lides paralímpicas. Felicidades a todos por los resultados obtenidos’, apuntó tras dar la bienvenida a la comitiva.

En la ceremonia participaron además, el presidente del Instituto Cubano de Deportes, Osvaldo Vento, el titular del Comité Paralímpico Cubano y otras autoridades del gobierno y del deporte de la nación.

Omara Durand orgullosa de integrar Comité Paralímpico Internacional

Omara Durand y su guía Yuniol Kindelán. (Foto: PL)

La atleta cubana Omara Durand afirmó sentirse honrada de representar a su país en el Comité Paralímpico Internacional como miembro de su Consejo de Atletas.

En declaraciones a Prensa Latina, Durand reiteró que para ella es un orgullo muy grande, pues tendrá la posibilidad de llevar allí la voz de sus compatriotas y de todos los deportistas paralímpicos del mundo.

Tras conquistar los títulos de 100, 400 y 200 metros, en esta última prueba con récord mundial de 23.02 segundos, Durand sumó su octavo pergamino dorado en estas lides y como congratulación extra, fue elegida para integrar el Consejo de Atletas paralímpicos.

Consideró la atleta oriunda de la oriental provincia de Santiago de Cuba que su elección además, constituye un impulso más para continuar adelante.

No obstante, ante la pregunta si en la próxima cita paralímpica con sede en Francia, sumará otras tres coronas a su palmarés, señaló que no sabía si podría ser o no, porque aún falta tiempo, pero aseguró que entrenará fuerte para llegar en optima forma.

Al respecto, su entrenadora, Miriam Ferrer, adelantó que su alumna podría tomar un año de descanso, por lo cual no estará en el próximo Campeonato Mundial, y luego, retomaría los entrenamientos rumbo a la cita parisina.

Precisó la exvelocista cubana que su discípula lleva muchos años de sacrificio y entrega incondicional al deporte, en el que ha tenido que lidiar con numerosas lesiones, por lo que es aconsejable que tome un receso y después trazarán sus estrategias hacia París 2024.

Saltadores paralímpicos cubanos con la mira en París 2024

Sol y Savón ya tienen objetivos definidos de cara a París 2024. (Foto: PL)

Los saltadores de longitud paralímpicos cubanos Robiel Yankiel Sol (categoría T-46) y Leinier Savón (T-12), afirmaron este lunes al llegar a La Habana tras competir en Tokio, que ya tienen objetivos claros hacia París 2024.

Sol, titular y recordista paralímpico con salto de 7,46 metros, aseguró a Prensa Latina que este es el primero de otros triunfos que espera regalar al pueblo cubano.

Señaló el atleta oriundo de la capital cubana, que pondrá todo su empeño en mejorar en su especialidad, y para ello, junto a su entrenador, Luis Bueno, trabajarán en lo adelante con la mira puesta en la cita estival francesa.

De apenas 18 años de edad, ‘Robiel’ reiteró que la victoria en Tokio fue un sueño hecho realidad, y agradeció el apoyo y la experiencia de Bueno para desarrollarlo como deportista, de su familia y en especial de sus primeros entrenadores: Lien Gay y Geikel Cabrera.

Por su parte Savón, subtitular en la categoría T-12, afirmó estar muy contento con su actuación y estimulado a continuar preparándose para futuras competencias.

Oriundo de la oriental provincia cubana de Guantánamo, Savón compitió además en los 100 metros en Tokio, donde no pudo retener el título que alcanzó en Río de Janeiro.

El también velocista lamentó no poder conseguir ese objetivo, pero reiteró que junto a sus entrenadores, reforzará la preparación con vistas a mejorar su desempeño en la llamada ‘Ciudad de la Luz’.