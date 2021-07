Reclamos de paz y soberanía (+fotos)

Las máximas representantes del Partido y el Gobierno en la provincia, Deivy Pérez Martín y Teresita Romero Rodríguez, encabezaron el acto en Jatibonico.

Tras los sucesos del pasado domingo, el pueblo espirituano no vacila en expresar su apoyo al proyecto revolucionario cubano y en rechazar los intentos de desestabilización abonados desde el exterior con el evidente fin de perturbar la tranquilidad ciudadana y dañar al país.

Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia, y Teresita Romero Rodríguez, gobernadora de Sancti Spíritus, presidieron en las últimas horas actos de respaldo al gobierno revolucionario en el municipio de Jatibonico.

Si no fuera por la conmoción de estos días ante los intentos desestabilizadores ocurridos en diversos lugares del país, la congregación de este jueves en Jatibonico casi hubiese sido la celebración aplazada del Primero de Mayo porque, más que reafirmar su respaldo al proyecto revolucionario, se les cantó a la paz y a la soberanía, con firmeza y alegría porque son las conquistas que nunca debemos perder.

Jóvenes, mujeres y pobladores en general hicieron público su respaldo a la soberanía y la paz del país.

Los alrededores del parque Serafín Sánchez, en la localidad cabecera municipal, fueron el escenario donde una representación del pueblo levantó su voz a favor de la Revolución, llamó a la unidad y al trabajo para superar los problemas, al enfrentamiento de la pandemia; también los presentes se opusieron a la manipulación de la realidad, a la injerencia en los asuntos internos y a los actos vandálicos.

Allí estaba, desafiando el ardiente sol, la abuela Dulce Ulloa Linares, quien expresó a Escambray con voz serena: “Estoy aquí porque quiero cuidar mi paz y la de mis nietos”. También acudió Gretel Hernández Menor, psicopedagoga de la Enseñanza Primaria: “Como joven revolucionaria, de 24 años de edad, no estoy de acuerdo con estos hechos que han sucedido; la Revolución no es perfecta y hay necesidades, pero no se puede borrar la obra social del país; tampoco creo que hagan falta manifestaciones de ese tipo para solucionar los problemas que tenemos; si algo necesitamos es paz”, subrayó.

Misael Castro Borruel, un joven de 27 años y profesor de Secundaria Básica no se deja confundir: “Los hechos ocurridos tienen su basamento desde el exterior, pero los reclamos no tienen que ver con nuestros problemas reales y carencias; usaron el contexto para cometer actos vandálicos, de destrucción y robo; eso demuestra que no les importa el bienestar de la sociedad cubana”, expresó.

El escenario al que acudió también Ricardo Guardarramas, el historiador local, quien ya busca espacio en ese recuento cotidiano del poblado para dejar constancia de la congregación de este jueves como “un acto de defensa de los valores y la obra social, y menos serían nuestros problemas si sobre Cuba no se ejercieran las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero impuestas por Estados Unidos”, acotó.

En el acto de reafirmación, Annaliet López Castillo intervino en representación de la juventud del territorio: “Aprovechando la crítica situación por la que está atravesando Cuba, quieren empañar nuestro sistema socialista; las tensiones no son otras que las que provoca la obstinación cobarde de cerrar las puertas económicas a la nación para que la imposibilidad de comerciar se traduzca al ámbito familiar en las carencias cotidianas”.

Misael Castro Borruel rechaza la manipulación exterior de la realidad cubana.

“Tenemos problemas, pero los resolveremos entre nosotros, sin injerencia externa”, destacó Arnay Romero Columbié, al usar de la palabra a nombre del gremio de trabajadores azucareros. Por su parte, Isbel Reina Abreu, máximo representante político en el municipio expresó: “El pueblo ha dado una contundente respuesta a estos intentos desestabilizadores, nuestra paz no será arrebatada y la defenderemos”.