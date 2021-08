Reconoce la OMS impulso de Cuba en lucha contra la COVID-19

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom Ghebreyesus, reconoció este 25 de agosto el impulso de Cuba en la lucha contra la Covid-19.

Así lo expresó Ghebreyesus en su cuenta de Twitter al referirse a un encuentro este miércoles con el representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas en Ginebra, Juan Antonio Quintanilla, quien lo retuiteó en el suyo de la propia red social.

El líder de la OMS manifestó el interés en invertir en la capacidad de fabricación de vacunas locales y dar prioridad a las medidas de salud pública para contener la transmisión del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad.

