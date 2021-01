Refuerzan en EE.UU. seguridad para toma de posesión de Biden

El ensayo de la toma de posesión de Biden, programado para el domingo, se pospuso para el lunes, debido a preocupaciones de seguridad. (Foto: Tomada de PL).

Más de 20 mil efectivos de la Guardia Nacional participarán en el operativo de seguridad que alistan hoy el Pentágono y otras agencias federales, con vistas a la ceremonia de toma de posesión del presidente electo, Joe Biden.

Expertos citados por medios de prensa estadounidenses afirman que la seguridad en la ceremonia inaugural en Washington el miércoles probablemente será la más intensa de la historia.



En la tarde del jueves ya estaban en la capital norteamericana unos siete mil efectivos, poco menos de la mitad del total que está previsto para esa operación, en momentos en que investigadores federales centran su atención en la cantidad de militares que tomaron parte en los ataques violentos contra el Capitolio el 6 de enero pasado.

El ensayo de la toma de posesión de Biden, programado para el domingo, se pospuso para el lunes, debido a preocupaciones de seguridad, dijeron al portal digital Politico a noche dos personas familiarizadas con el asunto.



Según señala este viernes el diario The New York Times, decenas de personas incluidas en una lista de prohibición de vuelos por las autoridades federales, por ser sospechosas de terrorismo, estaban en Washington ese día para participar en los eventos favorables al gobernante republicano.



La mayoría de esos individuos eran supremacistas blancos, aunque no está claro cuántos ubicados en esa relación formaron parte de las turbas que asaltaron el Capitolio, pero su mera presencia en la capital norteamericana añade serias dudas sobre la eficiencia de los preparativos de seguridad para enfrentar los eventos del 6 de enero.



Los funcionarios estadounidenses advirtieron a las autoridades de todo el país que estén en alerta ante posibles actos de violencia en las capitales estatales, así como un posible segundo ataque al Capitolio o a la Casa Blanca.



Los extremistas podrían usar armas de fuego y explosivos y los servicios de seguridad están monitoreando las llamadas en línea relacionadas con preparativos para manifestaciones en ciudades de todo el país a partir del domingo.

Las exhortaciones de los extremistas comenzaron a cambiar de la expresión ‘vamos a ganar esto’ a ‘esta lucha va a ser larga’, dijo al Washington Post Rita Katz, directora ejecutiva del Intelligence Group, entidad que monitorea a los grupos extremistas y su presencia en las redes sociales.



El director del FBI, Christopher A. Wray, dijo a los periodistas que los funcionarios estaban monitoreando ‘una gran cantidad de conversaciones preocupantes en línea’ sobre los eventos relacionados con la inauguración.



Las investigaciones sobre el ataque al Capitolio entraron ahora en su segunda semana, y los investigadores están cada vez más preocupados de que algunos de los atacantes tenían habilidades especializadas para participar en el asalto, señala The New York Times.



De las más de 100 personas bajo custodia federal, hasta ahora, dos policías fuera de servicio de Virginia y el teniente coronel retirado de la Fuerza Aérea en Texas Larry Rendell Brock, se encuentran entre los sospechosos.



Un fiscal federal en ese estado también dijo el jueves que Brock, quien irrumpió en el hemiciclo del Senado vestido con ropa de estilo militar, tenía la intención de tomar rehenes.



El oficial retirado fue arrestado el domingo por una acusación de ingresar ilegalmente a un edificio restringido y otro de entrada violenta y conducta desordenada en los terrenos del Capitolio, informó la agencia noticiosa The Associated Press.



Las agencias de seguridad prevén la posibilidad de una ‘acción terrorista masiva’ en días próximos a la ceremonia de investidura de Biden, o incluso durante el acto.



El FBI obtuvo informaciones de inteligencia sobre la planificación de ‘protestas armadas’ en las capitales de los 50 estados y en Washington, DC en los próximos días, según un boletín interno de esa agencia federal obtenido por CNN.