Regresa Socarrás tras cierre de contrato con Olmecas

Poco. Poquísimo le duró a Yuen Socarrás Suárez el contrato con el club Olmecas de Tabasco, del béisbol mexicano.

Cuando estaba casi por ajustarse el traje en la liga profesional de ese país, un sencillo “toque de puerta” y pocas palabras cerraron las concertaciones entre el club y la Federación Cubana de Béisbol, y lo que debía llegar hasta septiembre duró menos de un mes.

Para el lanzador espirituano fue desconcertante: “Duele un mundo. Es un poco complicado —me comenta a través del chat de Facebook—. El sábado anterior cuando me levanto tenía un mensaje de la gerencia del equipo para que pasara por la oficina. Cuando llegué me dijeron: ‘Te tengo una mala noticia, hemos decidido terminar con tu contrato aquí, vamos a hacer un movimiento en el equipo y la parte tuya, que es la de extranjeros, es un poco complicada’.

“Me pasé el día con tremendo dolor de cabeza, no lograba entender, hasta que fue pasando y de todas maneras les agradecí la oportunidad que me dieron”.

Resulta lógico. Lo extraño del cierre del contrato es que llegó unos días, casi unas horas, después de que el pitcher rubricara su mejor salida, pues había dejado sin hit a Piratas de Campeche en tres entradas, incluidos dos ponches y un boleto.

Al momento de su despedida exhibía como relevista 2.53 PCL en 10.2 innings, con ocho ponches, tres bases por bolas y 1.50 de whip.

“Esa es la parte más difícil, de que estés haciendo las cosas bien, sabes que has hecho bien tu trabajo y que de buenas a primera te digan: ‘Mira, ya tú no formas parte del plantel’ y que te saquen así sin más, pero bueno es la metodología de la liga, hay que seguir, no hay de otra”.

Le quedaban otras opciones: “Cuando me dan la noticia, también me ofrecen la explicación de que la liga me pone en asignación a ver si otro equipo me reclama, que es como le llaman ellos, pasa un día y hay dos equipos, el de Tigre y el de Laredo, que estaban interesados en mí, me quedé como en un stand by, pero al final no se concretó nada”.

Los Olmecas de Tabasco marchaban en la cola de la zona sur con balance adverso.

Sacudido del impacto, Socarrás prepara maletas para su regreso a Cuba. Comenta que apenas cumpla el protocolo sanitario establecido para los viajeros se incorporará a los Gallos con la mente puesta en la próxima Serie Nacional.

“Apenas termine todo eso voy para el ‘Huelga’ para la preparación de la campaña, ya el entrenamiento que hice acá me sirve de cierto modo y espero tener iguales o mejores resultados que la temporada pasada”.

La parada es alta. La Serie 60 fue la mejor de su carrera de 16 campañas al ubicarse como segundo del torneo en efectividad con 2.63 PCL y el mejor whip con 1.05. Fue segundo en ponches con 92, con 29 boletos y los contrarios le batearon solo para 211.

Terminó con excelente balance de 11 victorias y cuatro derrotas en 99 entradas y un tercio trabajadas.