Remera espirituana clasifica a Juegos Olímpicos de Tokio

La remera espirituana Milena Venegas se convirtió este viernes en la única de su deporte que logró boleto por Cuba a los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón, en el clasificatorio americano con sede en Río de Janeiro, Brasil.

Venegas llegó cuarta en la final A del single peso abierto, luego de transitar por las duras regatas de la semifinal y el repechaje, este último en la propia jornada del viernes en horas de la mañana.

La jatiboniquense realizó el recorrido en tiempo de 8:14:25 minutos y así se situó entre el quinteto que accedía a la cita estival con sede en Japón del 23 de julio al 8 de agosto.

Venegas entró detrás de la mexicana Kenia Lechuga, la paraguaya Alejandra Alonso y la trinitaria Felice Chow.

Minutos después de la hazaña, la muchacha que este viernes festejó sus 24 años con la clasificación manifestó sus primeras impresiones a Escambray, vía WhatsApp: “Estoy muy contenta, después de tanto esfuerzo, en la eliminación clasificaba una sola y tenía rivales duros, como la mexicana. Cuando me vi de segunda no me maté tanto, porque de la mitad de la regata en lo adelante siempre se mete el aire y te golpea, tenía que guardar fuerzas para la final de la tarde”.

“Descansé unas horas, porque una termina reventada, y salí a darlo todo, sentí lo más grande del mundo, es un sueño de todo atleta y para nosotros han sido unos meses muy duros de preparación, algunos incluso sin entrenar, las embarcaciones no han sido las adecuadas y había mucho aire, pero lo importante fue conseguir el boleto, aunque me sentí triste porque mis compañeros no lo lograron”.

Será esta su primera incursión en una cita olímpica, toda una hazaña para la joven atleta que obtuvo dos medallas de bronce en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, en 2019.

La clasificación de Milena significa el regreso del remo espirituano a las citas estivales, hasta donde llegaron mujeres como Mayra González, la mejor remera cubana de todos los tiempos, y varios hombres como Hemeregildo Palacios, Troadio Delgado, Wenceslao Borroto y Horacio Cabrera.

Su boleto es el tercero que consiguen los atletas espirituanos para los Juegos Olímpicos después de los obtenidos por la tiradora Eglys De la Cruz Farfán y el canoísta Serguey Torres Madrigal.

Es, además, el número 42 de la delegación cubana.