Sancti Spíritus ante COVID-19: Tenemos que elevar la percepción del riesgo y ganar en responsabilidad

Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, subrayó la exhortación de reducir la movilidad y salir a la calle solo cuando resulte estrictamente necesario. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

A ganar en responsabilidad y conciencia y a elevar la percepción del riesgo a niveles que permitan actuar con mayor apego a la situación del territorio llamaron este miércoles en Sancti Spíritus las máximas autoridades del Partido y el Gobierno, en la reunión del Grupo Temporal de Trabajo de la provincia para la prevención y control de la COVID-19.

Durante la cita trascendió que el Grupo Nacional decidió en la tarde de este 3 de febrero modificar las fases en las que se encontraban varios de los municipios espirituanos, solo tres de los cuales continúan en la etapa de nueva normalidad: Yaguajay, Taguasco y La Sierpe.

De acuerdo con lo dispuesto por dicha estructura, a partir de esta fecha los municipios de Fomento y Cabaiguán pasan a la fase No. 1 de la etapa recuperativa, atendiendo al deterioro de sus indicadores epidemiológicos. Sancti Spíritus y Trinidad, en tanto, retroceden a la fase No. 2 de esa propia etapa, y Jatibonico permanece en la fase No. 3.

Tras escuchar informes de los grupos de trabajo de esos municipios, por la vía de teleconferencia, la estructura provincial indicó a cada uno de ellos adoptar o reforzar las medidas que corresponden al momento en que se encuentran ahora. En todos los casos se mantiene como premisa el respeto a las llamadas reglas de oro para contener la pandemia: uso correcto del nasobuco, respeto del distanciamiento físico necesario y desinfección de manos y superficies en centros laborales y de estudio.

En la actual situación, indicó la gobernadora Teresita Romero Rodríguez, se hace necesario divulgar por las emisoras locales y a través de otras vías todas las modificaciones que se implementen, entre las que figura, en los municipios con peor situación, la realización de ventas de productos exclusivamente para llevar, tanto en centros gastronómicos como en puntos de expendio de trabajadores por cuenta propia.

También llamó la atención acerca de comportamientos inapropiados que se erigen en obstáculos, como la interrupción, a la hora del almuerzo, del servicio de venta en las unidades de comercio que expenden productos controlados. “Los trabajadores deben turnarse, porque esa larga espera fuera de las tiendas lo único que provoca es mayores posibilidades de contagio”, consideró.

En la fase No. 1 de la etapa recuperativa, según se recordó, los velatorios podrán realizarse solo en las funerarias y por espacio de dos horas, mientras que quedan suspendidas las fiestas familiares de todo tipo, al resultar, como se ha podido ver a lo largo de casi once meses, caldo de cultivo para el surgimiento de nuevos focos de contagio.

Como aspecto novedoso, en la reunión se insistió en la necesidad de que la ciudadanía conozca lo relativo a la implementación, desde el primero de febrero, del Decreto No. 31 del 2021, emitido por el Consejo de Ministros, acerca de las infracciones de las medidas sanitarias para la prevención y enfrentamiento de la COVID- 19, donde se establecen multas por el valor de entre 2 000 y 3 000 pesos.

Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Partido en la provincia, subrayó la exhortación, ya realizada muchas veces con anterioridad, de reducir la movilidad y salir a la calle solo cuando resulte estrictamente necesario. También recalcó el imperativo de que se mantenga a los niños y a las personas de la tercera edad lo más lejos posible de los lugares de riesgo, como grandes concentraciones de público o locales cerrados.

En la cita se llamó, igualmente, a potenciar la estrategia comunicacional y educativa en cada uno de los municipios, a fin de que la ciudadanía participe más activamente en la prevención de la enfermedad mediante conductas atemperadas a las circunstancias actuales.