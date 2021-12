Sancti Spíritus: ¿Cómo marcha la vacunación anticovid? (+videos)

De la población vacunable de la provincia, que es la mayor de dos años de edad, ya se hallan con esquema completo 385 442 espirituanos. (Foto: Vicente Brito/Escambray)

Aun cuando los expertos no han dejado de insistir en que la vacunación tampoco significa la salvación ante la covid —si nos atenemos a que ningún pinchazo con los inmunógenos existentes evitan los contagios—, sí han recalcado la importancia de estar vacunados para prevenir el desarrollo de formas graves de la enfermedad e, incluso, la muerte.

En Sancti Spíritus, según la percepción de varios espirituanos, el proceso de vacunación masiva llegó mucho después de que la covid pusiera en jaque a la provincia entre contagios exponenciales y las tensiones de uno y otro rebrote. Lo que inició por el municipio cabecera se extendió meses más tarde a determinados grupos riesgos y, por último, al resto de los territorios.

Para auscultar cómo se ha ido desarrollando este proceso y esclarecer no pocas dudas que aún punzan a los espirituanos, Escambray dialoga con la doctora Niuvis Fundora Martín, jefa del Programa de Vacunación en la provincia.

¿Cómo marcha el proceso de vacunación?

De la población vacunable de la provincia, que es la mayor de dos años de edad, ya se hallan con esquema completo 385 442 espirituanos para el 93 por ciento de la población.

En el caso de la edad pediátrica, que contempla a los niños entre dos y 18 años de edad, ha recibido las tres dosis el 90 por ciento; de tal cifra se excluyen, por supuesto, los convalecientes.

¿Cuáles son los municipios que llevan más avanzada la vacunación?

Sancti Spíritus, Trinidad y Cabaiguán son los que ostentan los porcentajes más altos.

En el caso de la vacunación a los convalecientes de covid mayores de 19 años de edad, ¿cómo se comporta hasta ahora?

De los convalecientes mayores de 19 años de edad se han vacunado hasta la fecha 20 931, que en este caso son los que tienen PCR positivo hasta el 31 de agosto. Se inmunizan con una sola dosis de Soberana Plus.

Ya el Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos (CECMED) aprobó el uso de emergencia de Soberana Plus para niños convalecientes de la covid y desde que se halle la vacuna en el territorio comenzarán a vacunarse; en primer lugar, quienes ya hayan cumplido dos meses del alta clínica.

En la provincia la vacunación de refuerzo ha comenzado para los trabajadores de la Salud y BioCubaFarma, ¿cuándo debe comenzar para el resto de los espirituanos?

La vacunación de refuerzo es con Abdala y se han reforzado ya 15 306 personas. Ello tiene indicaciones precisas y una de las premisas es haber culminado el esquema completo de vacunación y la otra es haber transcurrido seis meses de la última dosis.

Quienes se han enfermado de covid tienen que esperar para el refuerzo que transcurran seis meses después del alta clínica.

En el caso de la población espirituana, debe esperar a que transcurran, igualmente, seis meses de la última dosis de la vacuna. El primer municipio debe ser Sancti Spíritus que es el que cumple ese lapso en enero próximo.

En cuanto a la vacunación, ¿qué requisitos existen para los viajeros?

A los viajeros la tarjeta de vacunación les sirve para entrar al país, pero para viajar deben tener el esquema completo de vacunación y presentar el Certificado de vacunación COVID-19 de la República de Cuba.

Para la obtención de este documento se está desarrollando una APK por nuestro país que todavía no se ha implementado. Se supone que antes de viajar la persona introduzca su carné de identidad a esa aplicación y sale el estado de vacunación, lo cual se puede mostrar o imprimir.

En caso de que la información de la persona no se encuentre digitalizada todavía, porque aún tenemos atrasos en la introducción digital de los datos —estamos a un 80 por ciento—, la persona va con su tarjeta de vacunación al área de salud donde se vacunó y allí en la Oficina de Atención a la Población tienen 15 días para hacer el trámite.

La vacuna cubana aún no está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y en eso se está trabajando; entonces hay países que no la aceptan como Estados Unidos —y en el caso de los viajeros que tienen que entrar a ese país el Ministerio de Salud Pública aún no tiene respuesta para ello— y otros que sí como, por ejemplo, Guyana y existen otras naciones que solo piden el PCR.