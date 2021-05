Sancti Spíritus en vitrina

Las piezas del Museo Provincial General, de Sancti Spíritus se protegen en 13 colecciones. (Foto: Tomada del perfil de Facebook de la institución)

Frente al parque Serafín Sánchez Valdivia laten las esencias de Sancti Spíritus. En un ambiente de extremos cuidados y detalles sobreviven al paso del tiempo. Dialogan con quienes cruzan el portón de la vivienda de 1740, tal y como se puede leer en el tirante del techo de madera a dos aguas.

“Por nada del mundo permitimos que pierdan vitalidad”, dice Martha Barbarita Esquijarosa Escobar al mirar con recelo las piezas que alcanza su campo visual desde una de las esquinas del Museo Provincial General de Sancti Spíritus.

Ella puede caminar sin tropezar y con los ojos cerrados entre cada objeto. Conoce palmo a palmo la institución responsable de conservar gran parte del binomio pasado-presente espirituano. De ahí que al recorrer la vivienda edificada hace 281 años por el capitán don Pedro Castañeda y Gregoria Renzoli, pocas bocas permanecen cerradas ante los cepos negreros, el cañón mambí, las sillas de los alcaldes espirituanos, el comedor ambientado con una vajilla de ensueño, los trofeos deportivos y la representación del Espíritu Santo con vista fija hacia el principal espacio público de la urbe del Yayabo.

“Ni en este período en que cerramos sus puertas por la pandemia hemos dejado de trabajar. Hacemos la conservación diaria de las piezas que están afuera de las vitrinas y semanalmente a las de adentro”, añade la directora, quien además recuerda con detalles que esta institución con 40 abriles emergió en la antigua casona ubicada en la calle Céspedes, donde actualmente se encuentra el Centro Provincial de Patrimonio.

Justo allí, unos meses después de acoger a los primeros visitantes, se gestó uno de los valores agregados del Museo. Al pie de la campana cada mes se daban cita enamorados de las artes y creadores.

“El Te cultural cumplirá 40 años en octubre y surgió gracias al ingenio de la primera directora de esta institución, Amelia Valdés. Dicho espacio no demoró mucho en convertirse en epicentro de la vida espirituana. Por esa iniciativa pudimos dialogar con exponentes de nuestro panorama artístico como Beatriz Márquez, Los Karachi, Moncada, Pedro Luis Ferrer… Luego, la esencia de la actividad un tanto se perdió, pero es nuestra aspiración acercarnos a su idea original”.

Y es que en el Museo Provincial General se intenta atrapar el paso del tiempo desde todas las vías posibles. De ahí que la realización de investigaciones también está presente en todos estos años de vida.

“Han sido muchos los estudiosos que, como Ania Rodríguez, Mario Luis López Isla, Digna Ortiz…, han dedicado sus horas a escudriñar en diversos temas y que hoy forman parte de nuestro centro de documentación. Con previa solicitud puede ser consultado lo que allí atesoramos”, expresó Esquijarosa Escobar.

Desde hace meses se trabaja para agasajar merecidamente a la institución cumpleañera. Es por ello que no la sorprende la reapertura de la Sala de Interpretación Arqueológica Ruinas del Parque, la realización de un nuevo guion museológico y la digitalización de los fondos. Mas, no todo lo anhelado ha sido posible por el lamentable ensañamiento de la pandemia en estos predios. No obstante, se recibe con una entrega y pasión desmedidas por todas las piezas que se resguardan en sus 13 colecciones.

“Nos mudamos para las redes sociales. Desde allí invitamos a los internautas para que conozcan los tesoros que conservamos aquí. Un día volveremos a abrir y todo estará intacto porque cumplimos con una de nuestras misiones: conservar y proteger el patrimonio cultural de Sancti Spíritus”.