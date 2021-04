Sancti Spíritus inicia estudio de intervención controlada con candidato vacunal Abdala (+fotos)

El estudio incluye a 300 voluntarios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de la provincia y de otras instalaciones vinculadas a este centro científico. (Foto: Arelys García/ Escambray)

El estudio de intervención controlada con el candidato vacunal Abdala inició este martes en Sancti Spíritus, el cual incluirá a 300 voluntarios del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de la provincia y de otras instalaciones vinculadas a este centro científico.

Según el doctor en Ciencias Enrique Rosendo Pérez Cruz, director del CIGB, el estudio que se desarrolla en coordinación entre el CIGB, la Universidad de Ciencias Médicas (UCM) y la Dirección Provincial de Salud, parte del consentimiento informado de cada uno de los sujetos incluidos y garantiza el cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el protocolo para este tipo de intervención.

(Foto: Arelys García/ Escambray)

“Todos los pacientes reciben el ingrediente farmacéutico activo —sostiene Pérez Cruz— y se evalúan variables: que después de los 42 días el paciente no se enferme, si se enferma que no llegue a ser grave y si llega a ser grave que no fallezca.

“Es decir, las variables se miden a medida que vaya aumentando la gravedad y para ver la respuesta inmunológica que tiene el paciente al cabo de los 56 días. Por eso, se va a tomar muestra al paciente al día cero y al día 56”.

La administración del candidato vacunal Abdala se realiza en un vacunatorio de la UCM, el cual fue certificado por expertos antes del comienzo del estudio de intervención controlada. Al decir de Pérez Cruz, la habilitación de este sitio clínico prueba los nexos Universidad-centros de ciencia, interrelación indiscutible para el progreso científico en la provincia.

(Foto: Arelys García/ Escambray)

Luego de la primera dosis, a los voluntarios se les administrará una segunda a los 14 días de la inicial y una tercera, a los 28 días del comienzo de la aplicación del producto. Además, antes del inicio del estudio los sujetos se someten a examen de PCR y a estudios sanguíneos, los cuales se repiten entre una y otra dosis.

Abdala (CIGB-66) —fármaco producido por el CIGB— es uno de los cinco candidatos vacunales desarrollados por la biotecnología cubana como parte del enfrentamiento de la isla a la COVID-19 y en estos momentos se halla en distintas fases de estudio y de ensayo clínico en varios lugares del país.