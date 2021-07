Sancti Spíritus: Son muchos más los que aman y fundan que los que odian y destruyen

En medio de un mar de banderas, Sancti Spíritus ratificó su respaldo al proyecto social que escogimos los cubanos hace 60 años. (Foto:Vicente Brito / Escambray)

Aunque el pico pandémico al que asistimos por estos días impidió llenar la Plaza de la Revolución Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, como acostumbran los espirituanos en sus celebraciones más trascendentes, los miles que asistieron a la explanada este sábado expresaron con claridad el sentimiento de la inmensa mayoría: son muchos, pero muchos más los que aman y fundan que los que odian y destruyen.

Convertido en un mar de banderas, el emblemático sitio de la ciudad se convirtió en una suerte de garganta provincial para gritar a los cuatro vientos el respaldo de Sancti Spíritus al proyecto social que escogimos los cubanos hace 60 años, refrendado más de una vez por abrumadora mayoría y la dirección de nuestro gobierno encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

La ocasión sirvió para rechazar tajantemente las acciones violentas y los episodios de vandalismo del pasado domingo, resultado de una operación política meticulosamente calculada por nuestros enemigos, empleando las redes sociales y su poderío mediático en función de sacar provecho de las necesidades materiales internas, en buena medida creadas o acentuadas por el perverso bloqueo que la mayor potencia del mundo ejerce sobre el país.

“Que nos falten medicamentos e insumos médicos, que la alimentación no sea la idónea o que fallas en la generación eléctrica nos hayan obligado a afectar el suministro de energía y a lidiar con los molestos apagones que no habíamos tenido hasta ahora, no le da derecho a nadie a subvertir el orden constitucionalmente establecido y refrendado por la inmensa mayoría de los cubanos”, proclamó ante los asistentes a la plaza Deivy Pérez Martín, integrante del Comité Central y primera secretaria del PCC en Sancti Spíritus.

Pérez Martín recordó que Cuba ha ganado la admiración del mundo por su manera ejemplar de atender la epidemia de la COVID-19, que también ha sido usada como arma de guerra por el gobierno de la mayor potencia del mundo para intentar doblegar a una isla pequeña.

“Ahora hipócritamente el presidente Biden habla de ayudar con vacunas a Cuba, cuando el gobierno de aquel país lo que ha hecho es bloquear suministros médicos a la isla en medio de la epidemia —expresó—. Él podría tomar muchas decisiones para aliviar la vida del cubano, pero en realidad en estos seis meses lo que ha hecho es complacer a la ultraderecha de la Florida y seguir los consejos del infame memorando de hace 61 años”.

La Primera Secretaria del Partido recordó el peligro que representa prestarnos a las campañas enemigas o pecar de ingenuos ante su pretendido afán de dividirnos y sembrar la violencia y recalcó que las acciones de vandalismo o cualquier otro hecho delictivo relacionados con los sucesos del pasado domingo “serán sancionados como establece la ley y con todas las garantías jurídicas que reconoce nuestra Constitución”.

El apoyo incondicional de nuestra juventud a la Revolución en estos momentos difíciles y el derecho a defender la tranquilidad ciudadana que disfrutamos a lo largo y ancho del país fueron destacados por los presentes.

Yediza Pérez, en nombre de la juventud espirituana, expresó el sentir de esa fuerza que hoy se levanta desde el surco, la fábrica, la escuela, la institución de Salud, desde las filas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias o del Ministerio del Interior, en fin, desde cualquier parte, para dejar claro que es la juventud un baluarte en este país, aunque algunos traten de difundir lo contrario.

También se escuchó el llamado de los Comités de Defensa de la Revolución en la voz de Marianela Valdés López, coordinadora provincial de la organización, a salir a las calles cuantas veces sea necesario para respaldar al Presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, “porque esas calles les pertenece a los revolucionarios”.

Esta es una historia que crece y crecerá, como dice la canción, porque son los cederistas, las federadas, los campesinos, los combatientes, los jubilados, los obreros, los hijos de esta tierra de Serafín quienes defenderán las conquistas alcanzadas hoy y siempre.

A la cita de reafirmación revolucionaria asistieron, además, la Gobernadora de la provincia, Teresita Romero Rodríguez, Alexis Lorente Jiménez, miembro del Consejo de Estado y presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Sancti Spíritus, y otros dirigentes del Partido, el Gobierno, las organizaciones de masas e instituciones armadas.