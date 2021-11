¿Se desangran los Gallos?

“Consideramos que el equipo va a luchar y va a estar en los planos estelares que hemos mantenido”, asegura Nelson. (Foto: Elsa Ramos/Escambray)

Con el inicio de los entrenamientos de los Gallos para la próxima Serie Nacional de Béisbol salta a la vista que algunas de las caras que militaron en sus filas en campañas recientes ahora ya no están.

Unos se mudaron a otros equipos, como Yamichel Pérez para Matanzas y Pedro Ángel Álvarez para Industriales. Otros, cuatro exactamente, abandonaron el elenco cubano que asistió a la Copa del Mundo Sub-23 en México. ¿Se desangra la valla? ¿Cómo suplir estas ausencias desde la renombrada estrategia nacional y cómo mantener el deporte en la vanguardia del país? Estas y otras interrogantes las ponemos en la mesa de diálogo con el comisionado provincial Nelson Ventura.

“Desde que la Comisión Nacional presentó en Santiago de Cuba la estrategia para el desarrollo del béisbol, nosotros acá nos montamos en ella; ya por el mes de mayo recorrimos los municipios y lo principal que pedimos fue jugar más pelota en la base con un calendario deportivo a partir de que el país nos va a dar un poco de pelotas que entregaremos para este inicio del curso escolar; la EIDE y la Academia las tienen.

“Se han confeccionado las ocho federaciones en los municipios para ponerlas en función de la estrategia y, aunque nos queda camino, estamos trabajando en la superación de los técnicos, hicimos convenios con la Universidad y su Consejo Científico. ¿Qué nos sucedía? Hacíamos tesis de grado, pero no sobre las demandas tecnológicas de la Comisión Provincial, y eso mismo nos pasaba en los municipios, ya en eso hemos avanzado y en la primera quincena de diciembre vamos a discutir la estrategia de los municipios para ver qué tienen y cuáles son sus proyecciones”.

Una de las exigencias es incentivar la práctica en la base y en especial el Plan Turquino. ¿Cómo responde la provincia?

Hemos indicado que en todos los Consejos Populares donde exista un terreno con condiciones se trate de llegar con un entrenador, tratamos de crear más áreas, en el municipio espirituano, por ejemplo, hemos logrado abrir en Guasimal y Banao; los convenios con Educación están firmados y prevén sacar los niños a las dos de la tarde. Pretendemos hacer un evento de base entre las escuelas donde el campeón de cada territorio vaya a un evento provincial especial y para eso necesitamos de los profesores de Educación Física.

En cuanto al Plan Turquino, hemos hecho hincapié en que todos los asentamientos tienen que tener profesores y hemos indicado que los eventos allí se tienen que hacer con niños de esa zona, pues ha sucedido que llevaban de la ciudad y los ponían en los equipos.

¿Se practica suficiente béisbol aquí?

Tenemos 123 entrenadores y unos 2 300 practicantes, 75 de ellos en el alto rendimiento, 50 en la EIDE y 25 en la Academia, además de los 32 atletas contratados y 18 en la EPEF. En la EIDE antes eran cuatro años y ahora son seis porque 13-14-15 años es una categoría y 16-17-18, la otra, y contamos con la misma matrícula. La idea es para la próxima hacer pruebas con la reserva de cada municipio y así continuar con la escalera, que es lo que nos ha dado resultado. Queremos que el 11-12 años juegue más porque sabemos que no cumple objetivo hacer un torneo solo un fin de semana, aunque de manera general a veces nos quejamos de la pelota y el guante, pero tenemos que ver el tema logístico, porque los eventos necesitan transportación, hospedaje y alimentación. Queremos incentivar el béisbol cinco, ya la Universidad tiene sus equipos, tenemos eventos internos, pero nos falta avanzar más en esa modalidad.

¿En la EIDE están los que debían?

La matrícula anda por casi un 52 por ciento que proviene de los municipios, y el resto de la ciudad cabecera, pero seguimos buscando, hemos ido a los campos como Caracusey, Condado, Tayabacoa, Guasimal, Paredes, hay que incentivar que jueguen y salgan de allí.

¿Tienen idea de incentivar el béisbol femenino?

Aprobamos que cada municipio debe tener una matrícula de béisbol femenino con uno o dos entrenadores. Este año por la pandemia no se jugó el campeonato provincial y queremos tener una matrícula en la EIDE y además que niñas jueguen con los varones en los eventos provinciales, al menos una.

Pasemos a la preocupación inicial: con tantas ausencias juntas, ¿no se desangran los Gallos?

No creo que se estén desangrando, fueron atletas que se formaron en la provincia y decidieron hacer lo que hicieron, y otros que se trasladaron como Yamichel, no es Ventura el que decide las autorizaciones, es una federación de 10 miembros, dos metodólogos. Yo la presido, pero cada cual tiene voz y voto. Te explico que contamos con una reserva deportiva, aunque sí quisiéramos tener todos los atletas, porque es difícil formarlos y que en un momento determinado diga: “No estoy,” porque uno hace una escalera que es juveniles, academia o Sub-23 y Serie Nacional, habrá que adelantar a algunos, aunque es difícil el cambio de nivel, pero hay algunos juveniles que sí han logrado adaptarse a la Serie Nacional. Evaluamos que de los que se quedaron en el exterior, solo uno era regular, los otros eran jugadores de cambio no establecidos. Sacamos la cuenta de qué aportó cada uno y no es mucha la diferencia y así sucede en el país. Ahora incluimos 26 lanzadores en la preselección y veremos cómo están los lesionados. Para el inicio de la preparación no nos preocupa nada, el recurso material y humano lo tenemos, solo falta trabajar.

¿Qué se puede esperar entonces?

Consideramos que el equipo va a luchar y va estar en los planos estelares que hemos mantenido por el esfuerzo de un gran colectivo. No son solo los técnicos, hay un aparato grande que apoya, estamos abiertos a todas las glorias deportivas que quieran trabajar con el béisbol y brindar sus experiencias. Sabemos que el pueblo es exigente, te dicen: “Hemos ganado todas las categorías, fuimos dos años el primer lugar integral y dos veces tercero, pero nos falta el título de la Serie Nacional”; es la gran obra y compromiso que nos queda.