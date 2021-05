Se estrena Sancti Spíritus en la fabricación de bates para el béisbol (+video y fotos)

Los bates exhiben calidad y cumplen la talla y el peso. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

Más que la necesidad ante la conocida importación del implemento y la insatisfecha demanda, la fabricación en Sancti Spíritus de bates para el béisbol constituye una novedad porque por primera vez se activa en el territorio una producción en serie, gracias al encadenamiento entre la Empresa Agroforestal y un trabajador por cuenta propia que permitirá disponer este año de 1 500 unidades para la práctica de ese deporte en la provincia.

El hecho en sí devela utilidad deportiva y económica, pero la noticia encierra también el matiz de la calidad; toda vez que en dicha fabricación se emplea la majagua, “la mejor madera para hacer bates, incluso mejor que el roble usado en otros países, y los bates de ese tipo son los que más les gustan a los peloteros”; lo dice Roberto “Caña” Ramos, un lanzador que hizo historia desde el montículo tratando siempre de dominar a los bateadores.

Estadio aparte, que el territorio se estrene en la elaboración del necesario implemento es también expresión de los aires de diversificación que corren en la Empresa Agroforestal espirituana, principal promotora de la iniciativa y que encontró en el joven de 27 años Iván Carballo Pérez, en la comunidad de Santa Lucía, en Cabaiguán, un carpintero emprendedor capaz de poner torno y talento en función de abrir la vertiente productiva, cuyo horizonte pudiera extenderse más allá de las fronteras espirituanas.

“La intención es producir bates de calidad y que puedan usarse no solo en la provincia, sino también en el país, y lograr reducir o evitar en un futuro la importación. La dirección de la Empresa Agroforestal me propuso ese proyecto y lo acepté, como tenía el torno que copia ha sido más fácil; se monta la pieza de madera y el bate oficial de muestra al frente; el torno lo va copiando y haciendo de acuerdo con la regulación que le doy”, explicó el carpintero.

Un primer lote de 25 bates fue entregado a la Dirección de Béisbol en Sancti Spíritus y, según esa fuente, los implementos se emplearán en la categoría juvenil, aunque la mayor parte aguarda para ser usada en el próximo entrenamiento de la preselección de los Gallos.

“El momento de más cuidado es cuando el bate se pone fino; claro, la precisión la da el torno, yo le doy los milímetros de corte que lleva; también hay que hacer una selección de la madera porque la majagua es muy rajona y donde hay una grieta ese tramo no sirve, pero un metro cúbico puede dar alrededor de 70 bates; los que salen con las vetas son los que más le gustan al pelotero; dicen que botan mejor, que tienen más resistencia”, señaló Iván Carballo.

En el torno copiador Iván Carballo elabora el bate y lo lija.

Añadió, además, que hay carpinteros que logran de manera artesanal hacer el bate empleando la trincha, algo más difícil; de manera que este proyecto que apenas comienza avizora una real alternativa de proveer el implemento a todas las categorías del béisbol espirituano, incluida la infantil, como quiera que la Forestal reporta suficiente existencia de la madera, están creados los mecanismos para el suministro del recurso y la contratación con la parte deportiva para su entrega.

“Bueno, no sé si me llegue a convertir en el fabricante de bates para los Gallos, los Alazanes de Granma o los Cocodrilos de Matanzas, creo que ya haciendo los de Sancti Spíritus es bastante; diariamente se pueden hacer entre 15 y 20 bates y mi intención es fabricarlos con toda la calidad posible, para los que den el peso exacto que se exige sean aprobados y puedan usarse en la Serie Nacional; hasta ahora los he elaborado de 33 y 34 pulgadas, medidas estándar; y de 30 a 33 onzas el peso”, explicó.

Una vez completados en el torno la fabricación del bate y el lijado, el carpintero procede a hacerle el orificio en el extremo de la masa. “Ese hueco en la botella y su profundidad es para darle el peso; de momento me sería muy útil la opinión de los peloteros, que me comenten si sirve o no; me digan, ‘afínalo aquí’, ‘hazlo más gordo acá’; esa retroalimentación es muy importante”, expresó.

Estamos dando los pasos necesarios para encadenar la extracción de madera, aserrarla y secarla de manera natural con vistas a garantizar la secuencia en la fabricación, precisó Edelio Torres Hernández, director adjunto de la Empresa Agroforestal Sancti Spíritus. “Cada bate cuesta 428 pesos, mientras los que importa el país, una vez llevados a moneda nacional sobrepasan los 600 pesos”, detalló.

La intención es producir bates de calidad y que puedan usarse no solo en la provincia, sino también en el país, explicó el joven carpintero. (Foto: José Luis Camellón/ Escambray)

“Lo más importante no es producir un lote, sino la continuidad de la producción para asegurar el contrato que montamos con la Dirección de Deportes en la provincia de elaborar 1 500 bates este año conjugando la calidad con la satisfacción del cliente, pero la intención es que Iván se convierta en el productor principal del implemento para la masificación del deporte en el territorio y también se utilice en otras regiones del país”.