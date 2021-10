Se pone en marcha el transporte en Sancti Spíritus

A partir del lunes comienzan las actividades en el urbano, interurbano y los porteadores privados. Los puntos de embarque no abrirán por el momento

El transporte urbano circulará solo en horarios pico y hasta las 7:45 p.m. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Luego de varios meses sin funcionar debido a las medidas adoptadas para el enfrentamiento a la covid, el próximo lunes se reestablecen la mayoría de los servicios de transporte en la provincia.

Según declaró a Escambray José Lorenzo García, director provincial de Transporte en Sancti Spíritus, la apertura comenzó con la venta de boletos para los medios nacionales el pasado 25 de octubre, atendiendo a que, en esta primera etapa, el territorio fue el único del país al le autorizaron la circulación de ocho rutas a partir del próximo lunes, aunque se espera incorporar las restantes en el mes de diciembre. En tanto se mantienen los dos Medibús que trasladan casos de enfermos a La Habana y Villa Clara.

La propia fuente añadió que, desde este primero de noviembre, comienza el servicio urbano en la ciudad cabecera de forma gradual, el cual comprende por ahora las rutas 2, 4, 6 y 7, atendiendo a que todavía se emplean varios de estos ómnibus en la transportación de casos relacionados con la pandemia, así como del personal de la Salud, además de que existen dificultades con los neumáticos y baterías como consecuencia de los efectos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos a la isla.

Lorenzo García explicó que el servicio urbano se activará en los horarios de máxima demanda y a razón de dos o tres ómnibus por ruta, los cuales funcionarán de 5:50 a.m. a 9:45 a.m.; luego entre las 11:45 a.m. y las 12:45 p.m. y después de 4:15 p.m. a 7:45 p.m. Se aclara que en todo tipo de transportación es obligatorio el uso del nasobuco y la desinfección de las manos.

De igual forma, se autoriza, a partir del lunes, el servicio para conectar las cabeceras municipales con Sancti Spíritus, el cual funcionará con viajes de apertura y cierre, excepto algunos territorios que, en dependencia de su disponibilidad de equipos, realizarán algunos intermedios. Sin embargo, por ahora no se prevé activar las rutas hacia comunidades rurales.

El directivo destacó que en este primer momento no comenzarán los inspectores populares y que. aunque se reinicia la actividad de los porteadores privados en todas las modalidades, debido a la situación de la covid, el Grupo Temporal de Trabajo no autoriza tampoco la entrada o salida de los medios destinados a la actividad de pasaje hacia o desde otras provincias, es decir, que solo podrán realizar la trasportación masiva dentro del territorio.

En el caso del ferrocarril, tampoco se iniciarán los servicios de los coche-motores ni del tren Tunas de Zaza-Zaza del Medio, en tanto el tren hacia La Habana está sujeto a cambios en su circulación. Solo se realizará este domingo la transportación ferroviaria de los estudiantes hacia la Universidad Central de Las Villas.

Se mantienen los servicios de Taxis Cuba y Cubataxi vinculados al sistema de Salud y con cobertura en centros asistenciales.