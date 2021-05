Significativo aporte de las minindustrias en Sancti Spíritus (+fotos)

De forma manufacturada se obtienen importantes cantidades de productos alimenticios a escala local. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Como pieza clave en la economía de cualquier territorio se define el quehacer de las minindustrias, las cuales constituyen opción viable para el aprovechamiento de las producciones locales, con impacto en la economía y un importante aporte de productos obtenidos bajo el prisma del ahorro y la eficiencia, en momentos en que el país atraviesa por serias restricciones económicas y por una pandemia que no da tregua.

Hacer más con menos y satisfacer necesidades básicas de la población es, sin duda, el motor que mueve a las cinco minindustrias que se subordinan a la Empresa Agropecuaria Integral de Sancti Spíritus, algunas de las cuales desandan el camino de la economía sostenible, aunque tropiezan con problemas que van desde la insuficiente producción de hortalizas y frutales, hasta el déficit de algunos insumos. Aun así, la economía espirituana apuesta por el incremento de estas pequeñas fábricas, las cuales aportan miles de toneladas de alimentos y otros surtidos en un año, pero, además, constituyen fuente de empleo para jóvenes y mujeres que residen en áreas rurales próximas a dichos establecimientos.

LA INICIATIVA DEL DIAMANTE

La nave en desuso radicada en un potrero de la localidad de Punta Diamante, poco a poco se fue transformando en una minindustria vinculada a la obtención de alimentos envasados. De sus pailas, confeccionadas artesanalmente, salen cientos de latas de puré de tomate, pastas y salsas, además de vinagre, vino seco, zumo de limón, siropes y otras elaboraciones que encuentran mercado en los puntos de venta de la Agricultura Urbana, de Acopio o en las diferentes empresas y organismos de la provincia.

En El Diamante, el reducido colectivo se enfrasca en producir, sin dejar de trabajar en la confección de un nuevo molino, en el acondicionamiento constructivo del inmueble y en la preparación de tierras donde ya crecen algunos cultivos.

La sexagenaria Eridania Madrigal Jiménez agradece a la pequeña fábrica de Las Tosas la posibilidad de contar con empleo seguro. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Deivy Medero Ramírez, el administrador, asegura: “Tuvimos la iniciativa de sembrar limón, guayaba y dos variedades de maracuyá, fruta que utilizamos en la obtención de pulpas para hacer pasta o jugos naturales”.

En El Tomate, otra minindustria ubicada en la comunidad de Las Tosas, el desempeño productivo marca un camino ascendente. Allí las elaboraciones varían en dependencia de las estaciones de cosechas de vegetales y frutales. Luis Rodríguez Ibarra, su representante, explica que apesar de ciertas limitaciones ellos obtienen unas 200 toneladas mensuales, fundamentalmente de vitanuova, siropes, pasta de tomate y condimentos secos, surtidos que salen al mercado correctamente envasados y etiquetados.

Para muchos lugareños la creación de esta pequeña fábrica les llegó como anillo al dedo, al contratar a 25 trabajadores residentes en Las Tosas. De las bondades del empleo habla Eridania Madrigal Jiménez, una de las fundadoras del centro: “Comencé en el 2014 y de no ser por esta minindustria no sé dónde podría ganarme la vida. Yo me ocupo de etiquetar los envases, pero hago lo que me pidan, ahora vengo a las 5:30 a.m. para regar el jardín antes de entrar al área de producción”.

CON EL AVAL DEL PUEBLO

Pese a algunos contratiempos, las industrias locales continúan su marcha, invierten cada día en esfuerzo e inventiva. Su utilidad, tan cercana a la población, es indudable. De ahí la necesidad de perfeccionar el funcionamiento.

Muy próxima al Camino de las Cañas, en la cabecera provincial, está la minindustria Los Cedritos. Ángel Yunier Pérez Martínez, su director, insiste en que la aceptación de los productos por parte la población resulta decisiva porque constituye un medidor de la calidad, aunque de esta planta salen surtidos también para entidades y organismos del territorio o para abastecer los puntos venta de reciente creación que se subordinan a la Agropecuaria Integral de Sancti Spíritus y como novedad ya incursionan en la red de mercados Ideal de la ciudad cabecera.

“Ya realizamos la primera prueba de mercado en El Convenio y los productos que llevamos tuvieron tremenda aceptación —aclara Yunier—, ahora estamos elaborando un amplio pedido con conservas derivadas del tomate y otras de la línea de ácidos, para llevarlos a centros del comercio minorista”.

Minindustrias espirituanas extienden sus ventas a provincias vecinas. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Con la certeza de que este es el año de las minindustrias, Reinerio Zayas Aquino, director de Desarrollo de la Empresa Agropecuaria Integral, expone los beneficios de esta forma de producción en el autoabastecimiento local, pero más que eso, afirma que resulta determinante el perfeccionamiento de estas fábricas: “Estamos trabajando en el encadenamiento productivo, que consiste en establecer nexos entre las áreas de cosecha, el proceso de elaboración y la distribución. También se fomentan las llamadas producciones cooperadas, con un ejemplo concreto en lo que ha hecho Los Cedritos con Frutas Selectas y la Cooperativa de Producción Agropecuaria Ángel Montejo para salvar elaboraciones que corren riesgo de no hacerse por falta de algún recurso.

El caso es que las minindustrias buscan eficiencia al elaborar toneladas de productos sin consumir diésel, ni electricidad, sino leña para echar a andar sus calderas, con inventos de todo tipo. El propio Zayas apunta que ya se trabaja en el perfeccionamiento de las mismas, en la acreditación de surtidos, algunos de los cuales ya tienen el aval de importantes laboratorios territoriales como el de Villa Clara, pero también se alistan para en un futuro poder entrar a la Cartera de Oportunidades e iniciarse en el mercado foráneo.

De cualquier forma, sin minimizar lo que hacen los grandes centros procesadores, que en Sancti Spíritus no son muchos, el aporte de las minindustrias locales resulta imprescindible y novedoso.