Siguen altas las cifras de contagios en Sancti Spíritus

Al cierre de este 8 de julio en Cuba se reportaron 1 047 positivos al nuevo coronavirus en edades pediátricas. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Sancti Spíritus confirma al cierre del jueves 160 casos positivos a la COVID-19 dispersos por todos sus municipios, cifra inferior en 35 a los reportados en la jornada anterior, pero todavía muy alta, lo que revela la elevada trasmisión que presenta el territorio.

Pese a la aparente disminución, persiste un escenario epidemiológico complejo en el territorio, ubicado entre los de mayor tasa de incidencia en el país.

En su habitual conferencia de prensa el doctor Francisco Durán García, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, lamentó la cifra sin precedentes de 28 fallecidos en Cuba en la última jornada, entre ellos dos espirituanos: una paciente de 80 años del municipio cabecera con antecedentes de diabetes mellitus, hipertensión arterial y enfermedad renal crónica y otro del sexo masculino de 67 años, de Fomento, con adenocarcinoma de próstata.

El parte del sitio del Ministerio de Salud Pública refleja, igualmente, que se encuentran en estado crítico en la provincia de Sancti Spíritus una ciudadana cubana, de 41 años de edad, dos pacientes de 70 y 74 años, y grave un joven de 20 años.

De acuerdo con la doctora Agnie Fernández González, asesora del Programa de Infecciones Respiratorias Agudas y Tuberculosis, del total de casos que reporta Sancti Spíritus en la jornada 153 son contactos de casos confirmados y en siete no se conoce la fuente de infección

Según la especialista la complicación que presenta el territorio se acentúa en el municipio cabecera con 71 pacientes positivos: 32 del Policlínico Norte, 24 del Centro, nueve del área Sur y tres de Los Olivos y de Guasimal.

Taguasco, por su parte, registró 26 casos positivos (4 pertenecen a Zaza del Medio y 19 a Taguasco); Fomento y La Sierpe suman ambos 16 contagiados, Cabaiguán, 12 (cuatro del Policlínico No.1, 5 del No. 2 y 3 de Guayos).

En Trinidad se reportan 10 pacientes confirmados con la COVID-19 (cuatro en Condado, tres en Caracusey, dos del Policlínico No. 1 y uno del Policlínico No. 2); Jatibonico registra 8 enfermos (7 del policlínico No. 2 y uno del policlínico No. 1, mientras que en Yaguajay se informó uno solo de la localidad de Venegas.

En Sancti Spíritus existen hoy 502 controles de foco, algo que habla de lo disperso que se encuentra el virus por gran parte de la geografía de la provincia, y 12 eventos de transmisión local activos en estos momentos (cinco en Sancti Spíritus, dos en Trinidad y en Taguasco y uno en Cabaiguán, Jatibonico y Yaguajay) que aportaron en el día de ayer 8 pacientes con COVID-19.

Por si fuera poco, la tasa de incidencia de casos confirmados de la provincia se ha elevado a 524.20 por 100 000 habitantes. En este sentido las mayores cifras y la situación más preocupante la arrastra el municipio de Sancti Spíritus con 1 073.24, en tanto el resto de los municipios tienen indicadores por encima de 100.

Cuba en esta jornada superó todos los récords con la alarmante cifra de 6 442 pacientes contagiados, la más alta en la historia de la pandemia.