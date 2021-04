Sismo en Ciego de Ávila: No tenemos reportes de un evento perceptible antes en esa zona (+infografía)

Se han recibido reportes de perceptibilidad de la ciudad de Ciego de Ávila y las localidades de Venezuela, Baraguá, Gaspar y Majagua.

Tembló la tierra al Sur de Ciego de Ávila y es la primera vez que se siente —quizás tampoco la última—. Al menos, nunca antes en esa zona se han registrado sismos perceptibles como el ocurrido a las 2 y 43 de la madrugada de este 8 de abril, justamente a 24 kilómetros al Sureste de Venezuela, municipio avileño, según refiere el sitio digital del Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (CENAIS).

De la rareza de tal suceso sísmico daba fe a Escambray Maribel Leiva, jefa de la estación central del Servicio Sismológico Nacional del CENAIS: “No tenemos reportes en la historia de la sismología de eventos perceptibles en esa zona, pero esto no quiere decir que no haya allí una sismicidad”.

Y con tal certeza, por supuesto, no descarta la experta que pueda ser que alguna vez haya temblado y no se haya sentido. “Durante muchos años no teníamos estaciones cercanas al lugar; ahora hay una red más amplia, más cerca del epicentro y se puede monitorear.

“En todo el país puede temblar, que no se sienta no quiere decir que no tiemble”.

Por lo menos del acaecido en esa localidad avileña este jueves existen reportes de perceptibilidad en la ciudad de Ciego de Ávila y los territorios de Venezuela, Baraguá, Gaspar y Majagua, en Ciego de Ávila, y Florida, en la provincia de Camagüey.

De acuerdo con el CENAIS este es el tercer sismo perceptible del 2021, el cual tuvo una magnitud de 3.8 y se localizó en las coordenadas 21.52 grados de latitud norte y los -78.72 grados de longitud oeste, con una profundidad de 1.5 kilómetros.

El CENAIS ha ido ampliando su red de estaciones sismológicas por todo el país hasta sumar una veintena en toda la isla con vistas a monitorear con mayor exactitud tales eventos.