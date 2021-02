Sube el precio de los combustibles en Sancti Spíritus

Aunque el precio del combustible subió en más de 13 veces, el costo del pasaje en el servicio público protege a la población. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Al igual que en el resto del país, Sancti Spíritus comenzó febrero con un incremento en el precio de los combustibles, una medida que forma parte del ordenamiento monetario implementado desde inicios del 2021.

De acuerdo con Carlos Hernández Roque, subdirector de Operaciones en la Dirección Provincial de Transporte, el alza mayor se experimenta en el sector empresarial, donde el litro de diésel, por ejemplo, sube unas 13 veces su valor en comparación con el que mantenía hasta el 31 de enero pasado; aunque ello no significa que el importe del pasaje haya crecido significativamente dentro de los servicios urbanos, donde se igualó, a razón de un peso.

El propio directivo destacó que los nuevos precios se establecieron de acuerdo con los valores del mercado mayorista, pero contrario a lo sucedido en el sector empresarial, el combustible para el porteador privado no subió igual, pues de 8 pesos que pagaban por un litro de diésel, ahora deben abonar 13.99; no obstante, el costo del pasaje en cualquier medio de transportación no estatal está en correspondencia con el tipo de vehículo y las tarifas establecidas por el Consejo de la Administración en cada municipio, pero en todos los casos se tuvo en cuenta el índice máximo referencial, el precio actual del combustible, el costo de los servicios conexos y de otros gastos.

“El servicio en el sector no estatal fluye normalmente, con el arribo de los porteadores privados a las diferentes piqueras de la provincia y el cobro del pasaje según lo acordado, aunque se analizaron y variaron algunos precios, como el de las máquinas que viajan de Sancti Spíritus a Zaza del Medio y el del servicio de las camionetas, pero en otros casos que mostraron inconformidad no se realizaron los ajustes demandados por considerarse que como están funcionando pueden generar ganancias para cubrir los gastos de la actividad y la utilidad requerida”, apuntó Hernández Roque

Por último, la propia fuente destacó que los triciclos subordinados a la Unidad Empresarial de Base TaxisCuba continúan pagando el combustible al mismo precio, porque ellos funcionan como un sector minorista que compra de forma independiente en los servicupet, al igual que el resto de los carros vinculados a dicha entidad.