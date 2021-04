Suceso sin precedentes: nacen chacales en Sancti Spíritus

En sus propias madrigueras los chacalitos pasan la mayor parte del día. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

Por primera vez en la historia del ahora Complejo Parque Zoológico de Sancti Spíritus se produce el nacimiento de cuatro chacales, una especie muy parecida al zorrillo salvaje que casi nunca logra sus crías en cautiverio, pues la madre, en un intento por protegerlas las mata cuando siente que son amenazadas por cualquier humano o animal ajeno a su habitad.

El caso es que con la llegada de los chacalitos, en plena etapa de pandemia, la pareja de esta especie que fue traída en el 2020 del Jardín Zoológico de 26, en la capital del país, ya regaló a la instalación espirituana sus crías y así convertirla en cuna de chacales, pues pocas veces sucede un hecho como este en cautiverio y si pasa, resulta muy difícil la supervivencia que, en este caso, fue del 75 por ciento, pues uno de los animalitos falleció.

Según declaró a Escambray Taimy Mencía Venegas, especialista en Medicina Veterinaria y Jefa del Servicio de Bienestar Animal en el recinto espirituano, el 26 de febrero de este año tuvo lugar el alumbramiento, luego de dos meses y 15 días aproximadamente de gestación y para ello la madre chacal construyó sus propias madrigueras en el aposento, las cuales usa no solo para resguardar las crías sino también para esconder las carnes y otros alimentos.

Los padres protegen con celo a las crías, las cuales aún no han sido sexadas para evitar el estrés. (Foto: Xiomara Alsina/ Escambray)

La doctora explicó, además, que para ello fue preciso cubrir la jaula con un toldo que impidiera el contacto de personas con los chacales, propósito que ha sido materializado debido a que el zoológico no recibe visitantes a causa de la COVID-19, por lo que hasta hoy los tres chacalitos sobrevivientes gozan de perfecta salud y crecen sin dificultad, aunque todavía no ha sido posible acercarse a ellos para conocer el sexo de cada uno, pues se trata de animales salvajes que no admiten, por el momento, ningún tipo de contacto con personas.

Según estudios realizados los chacales en cautiverio pueden vivir hasta 16 años, mucho más tiempo que el que logran en la vida silvestre. Su dieta consiste en alimentos de origen animal y vegetal.

El chacal es un animal carnívoro que pertenece a la familia de los cánidos. Su denominación científica es Canis aureus y proviene de Europa oriental y del norte y este de África, Oriente Medio y sur de Asia. Las crías se alimentan de leche materna hasta los 5 o 6 meses y no es hasta transcurrido un año en que las hembras alcanzan su madurez sexual, mientras que los machos jóvenes lo hacen a los dos años.

Por su apariencia y contextura, suele ser confundido con el zorro y el coyote, pero este tiene una anatomía diferente. Sus orejas son muy largas, su cuerpo luce más delgado, tiene poco pelaje y el hocico es más alargado. Además, tolera muy bien los climas secos y por su dieta oportunista puede sobrevivir en diferentes hábitats.

El caso es que ya Sancti Spíritus se inscribe en la historia del reino animal al lograr la reproducción y el nacimiento de chacales rayados, que a diferencia del resto cuentan con las patas y las orejas más cortas. Muy pronto los tres chacalitos mostrarán su pelaje de color gris con rayas negras y blancas para que los amantes de la naturaleza que acudan al Zoológico de la ciudad del Yayabo disfruten de este regalo de la naturaleza.

Un dato curioso: resulta que en siglos pasados era normal que los chacales merodearan por los mataderos y las zonas funerarias. Esta cercanía con la muerte fue la que propició, en el antiguo Egipto, que se le incorporara a Anubis una cabeza de chacal debido a que este Dios es el que acompaña el alma de los difuntos hasta el más allá.