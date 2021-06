Tendido eléctrico de Cambao no se sustituirá por ahora

Yusniel Prida Tuero, residente en la comunidad de Cambao, perteneciente a Yaguajay, remitió a esta columna una inquietud relativa al suministro eléctrico en ese lugar, situado en la carretera Yaguajay-Caibarién.

“Por años hemos recibido la electricidad mediante tendidos de muy mala calidad. Hay dos transformadores y también dos contadores, que se encargan de la medición del gasto colectivo por consumo eléctrico para el pago mensual”, escribe.

Más adelante refiere: “En diciembre de 2019 los trabajadores de la Empresa Eléctrica de Yaguajay comenzaron a trabajar para eliminar estos tendidos eléctricos llamados tendederas. Pusieron algunos postes (todos nuevos), otros los dejaron tirados en el suelo; hicieron algunos huecos, otros quedaron a medio hacer; colocaron

algunos cables nuevos y en algunas casas ubicaron los metro-contadores con las acometidas enrolladas y colgadas en la pared.

El director de dicha empresa dijo que antes de terminar aquel año ya estaría el trabajo terminado. Pero el día 23 de diciembre se fueron y no han vuelto”.

Inquietos con el hecho de tener que pagar tarifas superiores a partir de la implementación de la Tarea Ordenamiento, los vecinos se preguntan cuándo terminarán el trabajo inconcluso, escribe el remitente. “Todo lo que he escrito aquí es real. Nuestro deseo es que, por favor, terminen de una vez el trabajo iniciado que, quiero aclarar, hasta donde lo hicieron fue con calidad, pero debieron completarlo”, alega.

Según agrega, el pasado 6 de febrero compareció en la emisora Radio Sancti Spíritus el director de la Empresa Eléctrica Provincial, quien respondió preguntas de los oyentes. “Llamé e hice la siguiente pregunta: ¿Para cuándo terminarían los trabajos que habían quedado inconclusos desde diciembre de 2019 en Cambao, municipio de Yaguajay? El compañero dijo al aire que la siguiente semana irían a la comunidad a verificar y dar solución. Han pasado más de tres meses y nadie ha venido por acá”.

Mayelín Vázquez Alfonso, presidenta del Consejo Popular Seibabo, al que pertenece Cambao, al ser contactada por Escambray explicó que lo expuesto por el lector es cierto y especificó que el problema concierne al CDR No. 1 (son cuatro en total), donde se concentran unas 42 viviendas e igual número de familias.

“Tramité el asunto a inicios del año pasado con la Empresa Eléctrica Municipal y me dijeron que en marzo reiniciarían las labores, ya que disponían de muy poco personal. Posteriormente, ante otra gestión, me comunicaron que no contaban con el combustible ni con los equipos necesarios para realizar los trabajos que se necesitan allí”, declaró.

Heriberto Noriega, al frente de la citada entidad en Yaguajay, explicó que se trata de un problema objetivo, relacionado con la difícil situación económica del país, tanto por la pandemia de COVID-19 como por las dificultades para adquirir recursos en el extranjero.

“Estábamos trabajando en la sustitución de líneas defectuosas en toda esa zona desde los límites con Villa Clara y se nos quedó pendiente esa parte de Cambao. Luego se complicó todo y hubo otras prioridades a nivel de país. Ahora la disponibilidad de componentes para esa labor es insuficiente, pero esa inversión no está cerrada, todo es cuestión de que volvamos a disponer de lo necesario para retomarla”, puntualizó.