“Tornado” de lombrices deja desconcertados a científicos estadounidenses

La localidad estadounidense de Hoboken, en Nueva Jersey, experimentó en los últimos días un inusual “tornado” de lombrices de tierra, que dejó desconcertados a los científicos de Estados Unidos. Según informa Russia Today el suceso ocurrió después de las lluvias registradas en ese lugar, cuando una residente de este sitio, mientras paseaba, se encontró con cientos de lombrices, la mayoría de ellas dispersas y en forma de espiral.

De acuerdo con los expertos, aun cuando estos invertebrados respiran a través de la piel y salen a la superficie para no ahogarse cuando existen precipitaciones intensas, todavía no está claro por qué esos gusanos se agruparon en forma de “tornado”.

Los especialistas de la Universidad de Wisconsin-Madison, en Estados Unidos revelan que dichas lombrices, a pesar de que suelen ser solitarias, a veces se reúnen en grupos y se comunican entre sí mediante el contacto para seleccionar la dirección hacia donde moverse.

Por su parte, el director del laboratorio de la Escuela de Ingeniería Química y Biomolecular del Instituto Tecnológico de Georgia, Saad Bhamla, sugirió que los gusanos «podrían haber estado siguiendo una pendiente de agua en la superficie”.

Worm Tornado? Has anyone ever seen anything like this? These were out this morning near Maxwell park in #Hoboken. Clearly worms come out after it rains but this is something I’ve never seen! Pc: my 2nd ward neighbor. #wormtornado 😬🤦🏻‍♀️ 🪱 🌪 pic.twitter.com/tWBOMzV5fK