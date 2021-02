Trámites del Minint mantienen los mismos precios

Los trámites relacionados con la licencia de conducción se realizan en las oficinas municipales y mantienen los mismos precios. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Las gestiones relacionadas con la Licencia de Conducción, el registro de vehículos, migratorias y del Carné de Identidad mantienen el mismo precio que se cobraba hasta el 31 de diciembre del 2020.

Según confirmó a este medio de prensa la teniente coronel Milvia Remírez López, jefa del Órgano Integral de Trámites en la provincia de Sancti Spíritus, la única modificación consiste en que, en el caso del pasaporte, en lugar de cobrarse en CUC actualmente se cobra en pesos cubanos, pero por las mismas cuantías que regían antes de la implementación de la Tarea Ordenamiento. “En las unidades de Correos se expenden los sellos correspondientes, de denominaciones altas, como los de 1 000 y 500 pesos, para que resulte más factible el pago”, apuntó.

NUEVO MODELO DE TARJETA DEL MENOR

En cuanto al Carné de Identidad, el importe continúa siendo de 25 pesos cubanos a la hora de solicitar dicho documento, aseveró Remírez López, quien dio a conocer, además, que desde el pasado 25 de enero en la provincia de Sancti Spíritus se comenzó a implementar el procedimiento para la expedición de la Tarjeta del Menor en su nuevo formato.

A partir de ahora el documento, dijo, estará confeccionado a base de policarbonato, el mismo material empleado en el Carné de Identidad, y tendrá, al igual que antes, un valor de 5 pesos.

Agregó, asimismo, que el tradicional librito rojo expedido hace poco ante los nuevos nacimientos conservará su valor, en tanto los niños nacidos a partir de la citada fecha recibirán el documento en su nuevo formato, de mayor perdurabilidad y al que será obligatorio incorporar, al cumplir los 12 años, la foto de su titular.

“Los nacidos a partir del lunes 25 de enero ya tienen realizado el trámite para adquirir dicha tarjeta, que a diferencia de la anterior no se entregará de manera inmediata, sino en un plazo de siete días como mínimo, y hasta de un mes si el nacimiento se produjera en instituciones hospitalarias fuera de la cabecera provincial”, declaró la jefa del Órgano Integral de Trámites.

También se mantienen, dijo, idénticos precios para la renovación, el duplicado y la conversión de la Licencia de Conducción, en todos los casos por cada una de las categorías; así como para la expedición de nueva categoría y prórroga del permiso de aprendizaje.

Tocante a los impuestos sobre documentos del Registro de Vehículos, la propia fuente significó que mantienen, de igual forma, los importes anteriores, con una diferencia sustancial entre los dos grupos establecidos: en el No.1 entidades estatales y sociedades mercantiles de capital ciento por ciento cubano, cooperativas agropecuarias y no agropecuarias, organizaciones y asociaciones, y personas naturales residentes permanentes en territorio nacional; y en el No. 2 sucursales, agentes y oficinas de representación de personas jurídicas extranjeras radicadas en el territorio nacional, así como personas naturales no residentes permanentes en suelo cubano.