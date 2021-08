TRD Caribe no violó lo establecido

“Compré en la TRD La Modelo, de Fomento, un refrigerador marca MABE por el valor de 624.95 CUC, cuyo pago se realizó a través de la tarjeta de mi hijastra. Funcionó de forma perfecta por un tiempo y después dejó de funcionar, por lo que informé de la situación y vinieron a revisarlo. Al momento se lo llevaron y el técnico me dijo que fuera a la unidad la próxima semana; una vez allí me comunicó que no tenía arreglo”.

Así comienza su misiva, manuscrita y fechada el 16 de julio, la lectora Claudia de la Caridad Muro, quien no detalla su dirección de residencia. Más adelante añade: “Dijeron que me iban a devolver el dinero, puesto que no había refrigeradores para reponer. Eso fue el 24 de abril del 2021 y todavía estoy esperando. ¿Es esa la forma en que funciona la garantía?”.

Escambray contactó con Kenier Aguiar Ramos, director de la cadena de tiendas Caribe en la provincia, quien explicó que sobre dicha marca de refrigeradores, con el precio expuesto por Claudia, se han presentado numerosas reclamaciones.

“El proceso de garantía establece que si el problema se presenta luego de siete días posteriores a la adquisición del artículo el cliente tiene derecho a que le reparen el equipo, o al cambio por otro similar, o igual, si hubiese en existencia; pero en estos momentos no lo tenemos”, dijo.

Agregó que al citado refrigerador se le dio la baja técnica dentro del plazo contemplado, en cuyo caso la persona tiene derecho a recibir el importe íntegro del equipo. “El monto del importe de la mercancía está en la tienda, esperando que la clienta lo recoja, pero ella ha manifestado su negativa a recibirlo”, significó el directivo.

También informó que la cadena de tiendas Caribe, de conjunto con el proveedor, llegaron a un consenso: enviar a las unidades refrigeradores de esa marca para la sustitución de los defectuosos, en casos como el que abordamos en esta columna. “Se ha recibido cierta cantidad de los mismos y por esa vía han sido repuestos algunos, pero ahora no los tenemos en existencia”, detalló.

Finalmente, Aguiar Ramos sostuvo que su entidad no ha incumplido el compromiso con el cliente, toda vez que el dinero objeto de reclamación no fue recibido por la persona. “Ella tiene dos opciones: recibir el reintegro o esperar a que tengamos el equipo disponible”, concluyó.