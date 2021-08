Tres voleibolistas espirituanos a Mundial Sub-19

Estos muchachos defenderán los colores del equipo nacional en Irán, del 24 de agosto al 2 de septiembre.

Antes de su partida Escambray recogió las impresiones de la tríada que compiten por primera vez en un evento de tal envergadura. Se trata de José Ramón Gómez, Brayan Francisco Valle y Mario César Quesada Cruz, quienes se refirieron a las características de la preparación y las expectativas sobre el evento.

“Estuvimos un poco apretados con el tiempo por todo esto de la COVID-19 —revela José Ramón, capitán del elenco—, por eso hicimos una preparación bastante corta, pero hemos estado bien, los profesores hicieron un trabajo muy personalizado y hasta ahora lo que hemos hecho ha sido a conciencia y hemos trabajado mucho. Al principio nos centramos más en lo físico, pero al final nos dedicamos a la compenetración como equipo y en la parte técnico-táctica”.

El muchacho se desempeña como auxiliar, una posición que, junto al capitaneado, le exige una alta responsabilidad en la selección. “Es un honor ser el capitán del equipo Cuba, representando a mi país, la elección de los profesores y los muchachos es mucha responsabilidad, pero a la vez me la tomo como una motivación mayor, la de responder por el equipo, vamos a luchar contra el que se nos pare delante, esa es la verdad, la idea es ir pasando y tenemos en mente quedar entre los ocho primeros. Teníamos el Norceca el año pasado, pero al no materializarse no tenemos referencia de casi ningún equipo; contamos más o menos con alguna referencia de Argentina por lo que nos han dicho los entrenadores del Mundial pasado, pero nada más”.

Por su parte, Brayan Francisco Valle se desempeña como opuesto: “Me he sentido bien, tratamos de aprovechar al máximo la preparación, en esa posición me siento cómodo a partir de lo que me han inculcado los entrenadores. Lo que nos queda es echar para adelante en el torneo”.

Mario Quesada Cruz, es una especie de utility en el conjunto. “Para mí es un orgullo representar a mi país, y en especial a mi provincia que es la que me formó y me desarrolló como jugador. Soy pasador, pero también como un jugador emergente porque tengo la responsabilidad de entrar a atacar en un momento, entrar a sacar en otro, o sea, asumo el rol en todas las posiciones y me gusta lo que estoy haciendo”.

La presencia de esta avanzada en el equipo muestra la calidad del voleibol espirituano que en los últimos años ha logrado tener jugadores en las principales selecciones cubanas a diferentes eventos y en distintas categorías.

Además de los yayaberos integran la selección Alejandro Miguel González, Yasser Ramírez, Bryan Ramón Vizcaíno, Ángel Suárez, Jonathan Mc Kentochi, Jakdiel Contreras, Álvaro Luis Ricardo, Yonni Jesús Iglesias y Yusniel González.