Vacunación anti-covid: dudas y aclaraciones

El 36.2 por ciento de los espirituanos han recibido el esquema completo de vacunación. (Foto: Vicente Brito / Escambray)

Ante la adversa situación epidemiológica que persiste en la provincia, que la vacunación anti-covid vaya avanzando en todos los municipios resulta, sin dudas, un paso más para acortarle días a esta pandemia.

Según datos de la Dirección Provincial de Salud, el 36.2 por ciento de los espirituanos han sido inmunizados —es decir, han recibido el esquema completo de vacunación—; en tanto, continúa la administración de dosis en los mayores de 19 años, la población en edad pediátrica, los alérgicos al Tiomersal y los convalecientes.

No obstante, algunas inquietudes aún punzan entre los espirituanos. De ahí que, sobre las modificaciones a los protocolos, la inclusión de las personas en los distintos esquemas de vacunación, la recuperación de las dosis ante alguna pérdida… Escambray busque respuestas con Niuvis Fundora Martín, jefa del Programa de Vacunación en la provincia.

¿Quiénes se vacunan con Soberana Plus?

Los confirmados con PCR positivo. Se vacunan a partir de los dos meses del alta clínica y epidemiológica con una sola dosis de la vacuna Soberana Plus.

Aclarar que los adultos alérgicos al Tiomersal, que son convalecientes, se vacunan con una dosis de Soberana Plus sin ese producto, que en este momento no está disponible, por tanto, hoy no se pueden vacunar.

¿Cuántos espirituanos convalecientes se incluyen hoy en la provincia?

Se incluyen 8 970 personas mayores de 19 años, porque todavía no está aprobada por el Cecmed (Centro para el Control Estatal de Me­di­ca­mentos, Equipos y Dispositivos Médicos) el autorizo de uso de emergencia en niños convalecientes.

Las personas que tuvieron un test rápido positivo y que recibieron tratamiento como tal en algún momento se dijo que recibirían Soberana Plus, ¿qué esquema de vacunación van a recibir ahora?

A las personas con test de antígeno positivo con resultado negativo de PCR se les administrará el esquema completo: tres dosis de vacuna de Soberana o Abdala, según la disponibilidad en ese momento en la provincia, a los dos meses del cese del cuadro clínico.

También quienes hayan presentado síntomas, que pudieran ser atribuibles a la enfermedad, pero que por determinadas razones no se hicieron ningún estudio, se vacunarán con el esquema completo del inmunógeno disponible.

Y los casos que tuvieron que interrumpir su esquema de vacunación porque se contagiaron, ¿de qué modo van a ser protegidos?

Primero, a las personas con PCR positivo, pero que tienen puesto ya algún esquema completo de vacunación, no se les pone la Soberana Plus.

Las personas que hayan interrumpido el esquema por alguna causa tienen que comenzar el esquema nuevamente. En el caso de la vacuna Abdala, que es cero, 14 y 28 días, la recuperación de las dosis es hasta 26 días después de haberse puesto la anterior, pasado ese tiempo tiene que iniciar el esquema. Es decir, te toca tu dosis el día 14 y te puedes extender 12 días más para recuperarla.

En cuanto a la vacuna Soberana 02, la que estamos usando en los niños, que es 0, 28 y 56 días, no se pierde el esquema entre las dosis, a menos que hayan transcurrido tres meses entre la primera y la segunda dosis y hasta seis meses después de la segunda dosis.

Lo otro importante es que la aplicación de Nasalferón, Interferón, Biomodulina T y Prevengho-Vir no contraindica la aplicación de las vacunas.