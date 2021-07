Venezuela: Rechazan ataques contra colaboración cubana

Arreaza cuestionó la obsesión de la derecha venezolana contra la colaboración cubana. (Foto: CMHW)

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó este sábado los reiterados ataques de sectores de la derecha contra la colaboración de Cuba con la nación sudamericana durante las últimas dos décadas.

Mediante un mensaje publicado en la red social Twitter, el jefe de la diplomacia venezolana cuestionó argumentos infundados contra la cooperación cubana en diversos ámbitos, incluido el reciente acuerdo para el suministro del candidato vacunal Abdala contra la COVID-19.

‘Clase de obsesión la de la derecha venezolana con Cuba: no son médicos, son brujos (2003); no enseñan a leer, adoctrinan (2004); en los CDI (Centros de Diagnóstico Integral) lavan cerebros (2007); la vacuna Abdala no sirve, es una estafa (2021)’, enumeró el ministro de Relaciones Exteriores.

Voceros opositores y de círculos científicos adversos a las políticas gubernamentales cuestionaron la intervención sanitaria activada por las autoridades de Venezuela con el fármaco desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la isla.

El gobierno venezolano acordó con Cuba el suministro de 12 millones de dosis de la vacuna Abdala, para incorporarla a la campaña nacional de inmunización contra la COVID-19.

Durante la reciente cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), el mandatario Nicolás Maduro destacó la trascendencia del convenio e hizo hincapié en la elevada eficacia del fármaco, superior al 92 por ciento.

‘Para eso es el ALBA, la cooperación, la solidaridad’, enfatizó Maduro, quien subrayó el destacado rol de la isla en el desarrollo de cinco candidatos vacunales para contrarrestar la enfermedad por coronavirus.

Venezuela tiene como objetivo garantizar la inmunización del 70 por ciento de la población en el transcurso de 2021, mediante convenios suscritos con Rusia, China, Cuba y el Fondo Global de Acceso a Vacunas contra la COVID-19 (Covax) para el suministro de los inyectables.