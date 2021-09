Vicepresidenta Cristina Fernández rompe el silencio tras crisis en Gobierno argentino

Cristina criticó la reacción de algunos funcionarios actuales tras la derrota electoral del domingo. (Foto: PL)

La vicepresidenta Cristina Fernández rompió este jueves el silencio tras casi dos días de tensión en el Gobierno por la derrota en las primarias y pidió al mandatario, Alberto Fernández, honrar la voluntad del pueblo argentino.

En una larga carta difundida en su sitio oficial, la exmandataria recordó que cuando tomó la decisión de proponer a Fernández como candidato a presidente, lo hizo con la convicción de que era lo mejor para su Patria.

‘Sólo le pido que honre aquella decisión pero por sobre todas las cosas, tomando sus palabras y convicciones también, lo que es más importante que nada: que honre la voluntad del pueblo argentino’, acotó la vicemandataria.

En una larga reflexión, Fernández resaltó que durante este tiempo sostuvo múltiples reuniones con el Presidente, en las cuales le señaló que creía estaba llevando a cabo una política de ajuste fiscal equivocada, la cual impactaba negativamente en la actividad económica y en el conjunto de la sociedad, lo que iba a tener consecuencias electorales.

‘No lo dije una vez, me cansé de decirlo y no sólo al Presidente. La respuesta siempre fue que no era así, que estaba equivocada y que, de acuerdo a las encuestas, íbamos a ganar muy bien las elecciones. Mi respuesta, invariablemente, era no leo encuestas, leo economía y política y trato de ver la realidad’, enfatizó.

Al referirse al revés del domingo último en las urnas, precisó que el peronismo sufrió una derrota electoral en las elecciones legislativas sin precedentes y agregó que en la provincia de Buenos Aires es más grave aún, termómetro inexcusable de la temperatura social y económica de nuestro país.

El domingo pasado nos abandonaron 440 mil 172 votos de aquellos que obtuvo la alianza Unidad Ciudadana en el año 2017 con nuestra candidatura al Senado con el peronismo dividido, sin gobierno nacional ni provincial que apoyara y con el gobierno de Mauricio Macri y su mesa judicial persiguiendo y encarcelando a exfuncionarios, recordó.

La vicemandataria criticó la reacción de algunos funcionarios actuales que al día siguiente de lo que calificó cómo catástrofe política, se le escuchaba y parecía que en el país no había pasado nada, fingiendo normalidad y, sobre todo, atornillándose a los sillones.

‘¿En serio creen que no es necesario, después de semejante derrota, presentar públicamente las renuncias y que se sepa la actitud de los funcionarios de facilitarle al Presidente la reorganización de su gobierno?’, se preguntó.

En otro tramo de su carta, enfatizó que no seguirá tolerando las operaciones de prensa que desde el propio entorno presidencial a través de su vocero se hacen sobre ella y su espacio político.

También reiteró su opinión sobre ‘funcionarios que no funcionan’ y añadió que el caso del vocero presidencial escaparía a aquella clasificación. Es un raro caso: un vocero presidencial al que nadie le conoce la voz. ¿O tiene alguna otra función que desconocemos? ¿La de hacer operaciones en off por ejemplo? Verdadero misterio, ironizó.

Fernández señaló que ‘las operaciones son permanentes y, finalmente, sólo terminan desgastando al gobierno. Es increíble que no lo adviertan. Es una pena tanto daño autoinfligido’, dijo tras expresar su confianza de que el mandatario no solo relanzará su gobierno, sino que se va a sentar con su Ministro de Economía para mirar los números del presupuesto.